Tuchel: ¡El partido contra el Congo se parece a los encuentros de la Copa de la Liga inglesa!

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, elogió el papel decisivo de Harry Kane en la clasificación ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 y destacó que el delantero siempre responde en los partidos importantes.

Además, reconoció la dificultad de enfrentar a México en octavos, pues jugar en casa de los anfitriones les otorgará una ventaja clara.

Inglaterra remontó el miércoles el gol inicial de la República Democrática del Congo y ganó 2-1, así que se medirá a México el lunes.

Esto es lo que esperamos de Harry Kane.

Sobre Kane, autor de los dos goles, Tuchel declaró a la BBC: «Esto es exactamente lo que esperamos de él, y él también se lo espera de sí mismo. En los partidos difíciles, su misión es sentenciarlos, y eso es lo que hace un jugador de élite».

Elogió además a los suplentes y subrayó el espíritu de equipo como clave de la clasificación: «Como he dicho todo el torneo, la energía y el espíritu están al máximo. Todos saben dónde estamos y qué hay que hacer para seguir adelante».

Y añadió: «Todos se sienten cómodos, titulares y suplentes, gracias al ambiente que crean entre ellos».

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No aceptamos la idea de la derrota

Tuchel afirmó que nunca perdió la esperanza, pese a ir por detrás en el marcador.

Y añadió: «Es fácil decirlo ahora, pero nunca dudamos. Fue un partido muy difícil, y este equipo nunca aceptó la derrota, y eso es lo que más me gustó».

Y añadió: «No vi dudas en los jugadores; simplemente hacían lo que debían. Mostraron gran personalidad y compromiso».

Reconoció que el inicio no fue perfecto: «Fue complicado porque encajamos el primer gol y no logramos presionar como debíamos en los primeros 20 minutos. La dedicación estuvo presente en todo momento, pero durante los tres últimos cuartos del partido estuvimos excelentes».

Noté su confianza, y eso fue lo más importante para mí. Generamos muchas ocasiones, quizá hubo un penalti y el portero rival detuvo varias. Ellos nos frustraron, pero tras el empate el impulso fue nuestro, la confianza creció y dimos la vuelta al partido. Bien hecho».

Partidos de la Copa de la Federación Inglesa

Comparó el encuentro con los duros partidos de la Copa de la Liga inglesa y añadió: «En algunos momentos sentí la fase de la competición. Es como jugar de visita en enero o febrero en esa copa, cuando todo se complica».

Y añadió: «En circunstancias así hay que mantener la fe, demostrar carácter y no rendirse. El equipo merece un gran reconocimiento porque lo hizo a la perfección y dio la vuelta al marcador. Ha sido una victoria merecida, pero costó mucho».

No me importa la comparación con Francia y Argentina.

Tuchel restó importancia a las comparaciones que sitúan a Inglaterra por debajo de Francia o Argentina en el torneo.

Y añadió: «No me importa lo que diga la gente. Cuando nos toque enfrentarlas, ellas serán favoritas y nosotros, outsiders, y nos viene bien».

Sobre el próximo duelo contra México, el técnico reconoció:

Sobre el próximo duelo contra México en la capital, el seleccionador inglés admitió: «No estoy seguro de que estemos del todo preparados, porque México parte con una gran ventaja. Llevan jugando allí desde el inicio del torneo y se han adaptado a la altitud, mientras que nosotros no tenemos tiempo suficiente para adaptarnos a estas condiciones».

Y añadió: «Es una gran ventaja para ellos, y no sé si habrá otros retos. No creo que el viaje sea fácil ni que podamos dormir bien».

Concluyó con un desafío: «Que vengan todos esos retos. Será un partido precioso y emocionante. Habrá obstáculos, pero el equipo estará preparado sea cual sea la circunstancia».