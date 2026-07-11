Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Tuchel critica a la FIFA: «No hemos recibido explicación alguna sobre el endurecimiento de la sanción a Kwanasa»

T. Tuchel
J. Quansah
Inglaterra
Noruega
World Cup
Alemania
Inglaterra
Noruega

Una situación ambigua

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha anunciado que la Federación Inglesa de Fútbol aún no ha recibido explicación alguna sobre el aumento a dos partidos de suspensión del defensa Garrel Kwansa para el Mundial 2026, tras su expulsión en el último partido contra México.

Kwansa fue expulsado directamente tras una revisión del vídeoarbitraje en el Azteca, por una entrada fuerte al tobillo de Jesús Gallardo.

Este tipo de expulsiones suele suponer un partido de suspensión, pero la sanción se ha elevado a dos al considerarse «juego violento y peligroso».

Tuchel criticó al equipo arbitral tras el partido, afirmando que «los árbitros, sencillamente, no tienen la calidad suficiente».

La decisión se toma cuando la FIFA, criticada tras suspender un año la sanción de un partido al estadounidense Folarin Balogun —lo que le permitió jugar en la derrota 4-1 contra Bélgica—, está en el ojo público.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Se especuló con que sus críticas al arbitraje podrían haber motivado la ampliación de la sanción, pero Tuchel admitió que no se le ha explicado ningún motivo.

Al preguntársele si sus palabras habían alargado la sanción, Tuchel respondió: «No lo creo, y tampoco tenemos explicación».

Pese a la desventaja numérica casi todo el segundo tiempo, Inglaterra avanzó a cuartos tras un valiente partido en el Azteca.

Tuchel cree que ese espíritu será clave para superar a Noruega, que llega con plena confianza.

Tuchel añadió: «Dimos un gran paso en el último partido, pero solo fue un paso».

El técnico alemán añadió: «Seguimos con hambre, con sueños y con un gran objetivo; el siguiente paso es ganar en cuartos».

Concluyó: «Ya dejamos ese partido atrás; nos llevamos lo positivo y la confianza, pero ahora solo importa el futuro».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google