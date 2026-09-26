Tuchel critica a la estrella inglesa: «Una oportunidad perdida para él, otra vez una oportunidad perdida...»

Thomas Tuchel se ha mostrado crítico con la continua ausencia de Cole Palmer en la selección inglesa. El seleccionador ve cómo el centrocampista del Chelsea vuelve a caerse por molestias físicas y lo califica como una oportunidad perdida.

Palmer había sido convocado inicialmente para los próximos cuatro partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones, pero se dio de baja. Además de la estrella de 24 años del Chelsea, también se cayeron Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Tino Livramento.

«Sin duda es una oportunidad perdida para Palmer. Otra oportunidad perdida», dice Tuchel. «Se pierde demasiados momentos. No se lo reprocho. Es simplemente un hecho que se pierde demasiadas concentraciones por lesiones».

Desde que Tuchel se puso al frente de Inglaterra a principios de 2025, Palmer solo ha jugado tres veces con la selección. El jugador del Chelsea estuvo ausente de la convocatoria para el Mundial del pasado verano y lleva ya bastante tiempo lidiando con problemas físicos.

Tuchel subraya que quiere evaluar a los jugadores sobre todo por lo que él mismo ve durante los periodos internacionales. «Si no estás en la concentración, simplemente no puedes alcanzar un siguiente nivel a la hora de causar impresión. Eso solo es posible cuando realmente estás conmigo y con nosotros sobre el campo».

Según el alemán, la baja de Palmer no tiene nada que ver con una dosificación consciente de su carga de trabajo. «Según tengo entendido, juega con molestias y dolor, y al más alto nivel no puede rendir con molestias y dolor. Por eso se dio de baja y tanto él como el Chelsea nos informaron de ello».

Al mismo tiempo, Tuchel dejó claro que no quiere que los jugadores vean los periodos internacionales como un momento de descanso. «No gestionamos la carga. Esto no es un “parón internacional”. Es un entorno competitivo, pero también un entorno en el que los jugadores quieren estar en cuanto entran».

Por eso, el seleccionador sigue aferrándose a sus principios en torno a la selección inglesa. «Nunca haremos concesiones con esa sensación y no queremos que surja la idea de que los jugadores no quieren venir. Nos centramos en los chicos que quieren jugar por Inglaterra por encima de todo».

Inglaterra arranca el sábado la nueva campaña de la Liga de Naciones con un partido en casa contra la vigente campeona de Europa y del mundo, España.