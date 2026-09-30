«Tu tiempo ya ha pasado»: Cristiano Ronaldo, en el punto de mira de la prensa portuguesa

José Manuel Delgado, exportero portugués y columnista del diario "A Bola", criticó a la estrella del Al Nassr saudí, Cristiano Ronaldo, tras su salida de la concentración de la selección de "los Navegantes" este miércoles, al considerar que su trayectoria internacional ha llegado a su fin.

Delgado consideró, ensu artículo publicado en el diario portuguésde amplia difusión, que Ronaldo (41 años) podría haber aportado a la selección con su experiencia, su carisma y algunos minutos, pero no aceptó la reducción de su papel, y añadió que sus cifras históricas con Portugal lo convierten en uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, aunque no le otorgan el derecho de seguir siendo titular para siempre.

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El columnista señaló que ya había pedido a Ronaldo que se despidiera de la selección tras el Mundial de 2022, subrayando que la diferencia entre lo que quiere el jugador y lo que su cuerpo puede ofrecer se ha vuelto evidente. Asimismo, tras el Mundial de 2026 lo comparó con el bailarín de ballet Rudolf Nuréyev, cuyas actuaciones eran fascinantes en su juventud y luego se volvieron dolorosas cuando regresó años después, y con el personaje de Dorian Gray, que se niega a admitir el paso del tiempo.

"Una continuidad injustificada"

Delgado añadió que Ronaldo ha perdido con el paso de los años buena parte de la velocidad que era una de sus principales armas, y que su relación con el balón ya no es la que era, considerando que su continuidad en la selección durante los últimos años ya no está justificada por el rendimiento deportivo que ofreció en el pasado.

El columnista habló del inicio de la "era Jesus", señalando que el técnico portugués, que ya había dirigido a Ronaldo en el Al Nassr, comprendió que la selección no puede competir de la mejor manera cuando "el Don" no participa lo suficiente en el trabajo defensivo, mientras que en el plano ofensivo ya no es capaz de ofrecer lo que ofrecía en el pasado en cuanto a velocidad, habilidad y reflejos.

Delgado consideró que la presencia de Ronaldo en el banquillo ante Noruega, y el posterior gol de la victoria de Gonçalo Ramos, reveló rápidamente el cambio de situación dentro de la selección, subrayando que la cuestión ya no tiene que ver con lo que dijo o hizo Jesus, sino con la realidad de que "el tiempo de Ronaldo ya ha pasado".

Al cierre de su artículo, el columnista afirmó que seguirá estando agradecido por lo que Ronaldo aportó a la selección portuguesa, pero consideró que el exastro del Real Madrid se ha convertido en una carga deportiva para el equipo, criticando la forma en que abandonó la concentración de la selección, y estimando que la etapa actual exige a los jugadores elegidos por Jesus demostrar una verdad fundamental del fútbol: que "nadie gana nada solo, sea cual sea su nombre".



