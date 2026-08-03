Truus van Gaal aclara los rumores sobre la selección neerlandesa: «Louis ha dicho que…»

En este momento no hay nada entre Louis van Gaal y la KNVB. Así lo cuenta su mujer, Truus van Gaal, a RTL Boulevard.
Antes durante el día, De Telegraaf informó de que Van Gaal estaría dispuesto a regresar como seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico, que ya tiene 74 años, habría señalado que está «más en forma que nunca».
Por ese motivo, RTL Boulevard preguntó a Truus van Gaal por los rumores, pero ella hizo saber que hay poco de cierto en ellos. Actualmente, por tanto, no se estarían produciendo conversaciones con la KNVB.
«Según creo, Louis le dijo hace poco a alguien que la KNVB siempre puede llamarlo», explica Truus. «Esto, al parecer, ha cobrado vida propia. No hay nada en este momento y Louis está encantado en el campo de golf».
La KNVB también habría sido requerida para dar una reacción, pero la federación indicó que está demasiado ocupada con la búsqueda de un nuevo seleccionador. En estos momentos, Michael Reiziger parece ser el mejor posicionado.
Según Voetbal International, el director de fútbol de élite Nigel de Jong y el comisario técnico Clarence Seedorf habrían hablado el domingo «durante horas» con el actual entrenador de Jong Oranje. En esa conversación ya se habría profundizado en los detalles.
El exinternacional lleva varias semanas siendo considerado un candidato importante para la KNVB. La búsqueda entró en una nueva fase después de que Arne Slot, considerado el candidato soñado, resultara no estar disponible. Las amplias conversaciones con Reiziger apuntan a que su candidatura sigue siendo tomada muy en serio. Ruud van Nistelrooij parece actualmente la única alternativa seria que queda.