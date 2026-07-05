Trump tuitea tras el extraño «regalo» de la FIFA a Estados Unidos: ¡Gracias por corregir esta «injusticia atroz»!

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció a la FIFA a través de Truth Social tras la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, y lo calificó como «la reparación de una grave injusticia».

Escribió: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y poner fin a esta grave injusticia!», en alusión a la decisión de la Comisión de Disciplina de suspender la expulsión del jugador en el partido contra Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

La FIFA, en un comunicado oficial, explicó que, según el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario, se suspende como periodo de prueba la sanción automática de un año impuesta al jugador estadounidense Folarin Balogun, lo que le permite jugar mañana contra Bélgica en Seattle, en los octavos de final.

Se trata de una excepción poco habitual en los grandes torneos, pues la Comisión Disciplinaria casi nunca suspende una expulsión automática.

No obstante, si recibe otra roja por juego brusco en el próximo año, la suspensión se hará efectiva y se sumará a cualquier nueva sanción.

La Federación Estadounidense celebró la noticia y, en un comunicado, afirmó: «Aceptamos la decisión y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Estamos centrados en el partido contra Bélgica y agradecemos el apoyo de nuestra afición».

Balogun abrió el marcador en el 45’ ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero fue expulsado en el 64’ por una entrada dura a Tarik Mahrumović, decisión que generó polémica.