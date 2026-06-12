«Trump sorprende a todos»... Una decisión inesperada antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay

Andrew Giuliani, director ejecutivo de operaciones del Mundial 2026, ha confirmado que el presidente estadounidense Donald Trump no asistirá al partido inaugural de su selección contra Paraguay, previsto para mañana sábado en Los Ángeles.

En declaraciones a la cadena británica «Talk Sport», Giuliani explicó que la apretada agenda presidencial impide a Trump estar presente en el partido que millones de estadounidenses esperan.

Giuliani afirmó: «Se nos ha comunicado oficialmente que el presidente no asistirá al partido inaugural debido a sus intensas obligaciones presidenciales, pero estamos seguros de que participará en los eventos del torneo en las próximas fases».

No obstante, añadió con seguridad: «Por mi relación de 30 años con el presidente, espero lo inesperado; no me sorprendería verle en varios partidos».

Giuliani descartó motivos de seguridad y afirmó que la ausencia no refleja falta de interés.

El presidente había mostrado interés en el fútbol el verano pasado al asistir a la final de la Copa Mundial de Clubes, ganada por el Chelsea ante el París Saint-Germain.

Su ausencia se produce en un clima político tenso, alimentado por la polémica sobre la concesión de visados a aficionados, jugadores y árbitros de varios países, lo que ha ensombrecido los preparativos finales del torneo.