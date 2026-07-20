Trump sorprende a Infantino: «Queremos volver a organizar el Mundial»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, que su país buscará organizar de nuevo el Mundial tras el éxito del torneo de 2026.

Trump asistió a la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey, su primera vez en un partido de este torneo de seis semanas.

España, Portugal y Marruecos acogerán el Mundial 2030, con los tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario del torneo.

Tras el torneo, que calificó de «precioso», Trump afirmó que Estados Unidos se ha convertido en un «país de fútbol» y que desea que la Copa del Mundo vuelva a suelo estadounidense cuanto antes.

La web «The Athletic» recogió sus palabras, ofrecidas a la periodista Jenny Taft, de «Fox Sports», antes de la final.

Trump afirmó: «Creo que la ocupación alcanzó el 99,9 %, aunque quizá esta cifra no sea exacta, ya que, en realidad, los estadios estaban repletos».

Volveremos a presentar nuestra candidatura de inmediato. Podéis anunciar que lo organizamos y, después, ceder la siguiente edición a otro país. Debemos traer el Mundial mientras yo siga aquí. ¿Me oyes, Gianni?».

Arabia Saudí ya tiene asignado el Mundial 2034, así que la siguiente edición sin dueño sería la de 2038.