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President Trump Attends a FIFA Reception In New YorkGetty Images News
Muhammad Sharaf Eldeen

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Trump: «Queremos organizar el Mundial sin Canadá ni México... e Infantino ha tomado una decisión fantástica»

España vs Argentina
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Infantino consideró que el Mundial 2026 fue el más exitoso de la historia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado, durante su reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, que su país organice un nuevo Mundial «sin México ni Canadá», comentario que provocó risas entre los presentes.

En rueda de prensa afirmó: «Tenemos que organizar otro Mundial… ¡sin México ni Canadá!».

Luego añadió: «Queremos volver a hacerlo, traeremos a otro país... Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) ha propuesto China, es un viaje corto, a los jugadores les encantará».

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Sobre la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun, Trump añadió: «Fue inolvidable. Tuve que llamar a Gianni e intervenir». Al final salió mucho mejor, porque no hubo ninguna polémica. Habéis tomado otra decisión magnífica (dirigiéndose al presidente de la FIFA)... No se te valora lo suficiente por esto».

Infantino respondió: «El sueño americano se hizo realidad. Unimos al mundo. El Mundial 2026 es el mayor evento social y cultural de la historia. Gracias, presidente Trump».

El presidente de la FIFA afirmó que el Mundial 2026 superó todas las expectativas y resaltó «los estadios llenos, los millones de aficionados y los miles de millones de espectadores de todo el mundo».

Se espera que ambos asistan mañana domingo a la final entre Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey.


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