Trump prohíbe la entrada de aficionados de un equipo del Mundial

Costa de Marfil disputará el Mundial 2026 sin aficionados de su país. A última hora, los marfileños no obtuvieron el visado para Estados Unidos, por lo que cancelaron los viajes programados para la fase final.
Julien Kouadio Adonis, presidente de una asociación de aficionados marfileños, ha confirmado la noticia y criticado la política de visados estadounidense, que, a su juicio, excluye a muchos seguidores fieles de Les Éléphants.
Kouadio acusa al Gobierno de Donald Trump de excluir a seguidores de ciertos países, incluido el suyo: «Los aficionados han cancelado el viaje porque el Gobierno estadounidense no quiere ver en su territorio a aficionados de determinados países, entre ellos Costa de Marfil».
A pesar de haber completado todos los trámites, muchas solicitudes fueron rechazadas, lo que ha provocado gran decepción entre la afición.
«Esta situación nos duele, porque nos impide cumplir con nuestra misión: apoyar a nuestra selección», añade.
El interés por el Mundial en Costa de Marfil era bajo: se esperaba que viajaran quinientos aficionados, cifra ahora imposible por los visados.
El problema no es aislado: desde hace semanas se reportan trabas similares para hinchas de otros países africanos y de Oriente Medio que disputarán el Mundial de 2026.
Costa de Marfil comparte grupo con Ecuador, Alemania y Curaçao. El encuentro contra Alemania será en Toronto (Canadá), donde los requisitos de entrada son más flexibles, por lo que podría haber más seguidores marfileños.