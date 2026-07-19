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Trump lo admite: «No apostaría en contra de Messi... y esta es la posición de Ronaldo»

España vs Argentina
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L. Messi
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá esta tarde a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el estadio MetLife.

En una entrevista grabada con Jenny Taft para Fox, no reveló si apoyaría a España o Argentina.

En la entrevista, Trump admitió que le costaba apostar en contra de Lionel Messi.

«He pensado mucho en esto. Sabía que me harían esta pregunta. No me gusta tomar partido por nadie, aunque desde el punto de vista político eso no tenga gran importancia. El presidente de Argentina es amigo mío y ha hecho un trabajo magnífico. Pero digo que es difícil apostar en contra de Messi».

Y añadió: «No voy a tomar partido por ninguna selección. Simplemente creo que es difícil apostar en contra de Messi. Es un gran jugador».

Lo situó al nivel de Cristiano Ronaldo y lo calificó como «uno de los mejores jugadores» de la historia.

«Sin duda es uno de los mejores jugadores —explicó—. Mi hijo Baron, gran aficionado al fútbol, me lo recuerda. Hay otros jugadores increíbles, pero siempre me han impresionado Cristiano Ronaldo y Messi».

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