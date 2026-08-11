Trump interviene con fuerza para salvar a su amigo Infantino con un mensaje incendiario

El presidente estadounidense Donald Trump rompió su silencio la noche del lunes para defender con firmeza al presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, y advirtió al organismo de que cometería un «grave error» si se planteara sustituirlo, en medio de una aguda crisis que amenaza el futuro del dirigente suizo al frente de la máxima entidad futbolística mundial.

Trump escribió a través de su plataforma «Truth Social»: «La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) cometería un grave error si, por cualquier razón que fuese, y aunque solo fuese por un instante, pensara en sustituir a su presidente Gianni Infantino», al que calificó de «maravilloso» y del que aseguró que «ha supervisado el Mundial de mayor éxito de la historia», advirtiendo de que, si se marcha, «el torneo no volverá a tener tanto éxito ni a ser tan rentable».

La intervención de la Casa Blanca llegó en un momento en el que la popularidad de Infantino cae de forma pronunciada, a raíz de la polémica en torno a su controvertido plan para abrir las puertas de la FIFA a inversores del sector privado, un intento que fracasó y que avivó una crisis de confianza dentro del sistema futbolístico mundial.

En un intento de forzarlo a abandonar su cargo, tres de las confederaciones continentales más poderosas —la europea (UEFA), la norteamericana (CONCACAF) y la asiática— emitieron el lunes una carta abierta conjunta, con la que buscaron movilizar a «la familia del fútbol» en favor de su causa, ante una profunda división sobre el desenlace de la crisis.

Sin mencionar expresamente el nombre de Infantino, las tres confederaciones ignoraron sus intentos por salvar su cargo, un cargo que hace apenas unas semanas parecía encaminado hacia una cómoda reelección en marzo de 2027, especialmente tras el éxito económico previsto del Mundial 2026.

La estrecha relación entre Trump e Infantino se remonta a diciembre de 2025, cuando el presidente de la FIFA concedió al mandatario estadounidense el «Premio de la Paz de la FIFA», creado especialmente para la ocasión, en el marco de los preparativos del Mundial 2026 que acogen Estados Unidos, México y Canadá.