Trump enciende la mecha de una crisis con una estrella mundial y lo tacha de "racista"

El presidente estadounidense Donald Trump encendió la mecha de una nueva polémica con la estrella del baloncesto estadounidense LeBron James, al lanzarle acusaciones de racismo durante su respuesta a una pregunta sobre el eterno debate acerca de la identidad del mejor jugador en la historia de la NBA.

En unas declaraciones controvertidas, Trump afirmó que Michael Jordan, a quien describió como amigo y compañero de golf, supera a James sin discusión, y añadió: "Creo que LeBron quizá sea racista, o quizá no le guste Trump, no lo sé. A mí solo me gustan las personas que me quieren, así que elegiré a Michael Jordan sin dudarlo".

El presidente estadounidense no ofreció ninguna aclaración ni prueba que respaldara su grave acusación contra James, quien anunció el pasado viernes su fichaje por el Philadelphia 76ers de cara a la próxima temporada, que será la vigésimo cuarta de su carrera profesional en la NBA.

James posee un historial repleto de logros: se coronó campeón de la NBA en 4 ocasiones, además de conquistar el premio al Mejor Jugador de la liga y el premio al Mejor Jugador de las Finales en cuatro ocasiones cada uno, lo que lo convierte en una de las mayores leyendas en la historia de este deporte.