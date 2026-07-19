Trump desata el caos fuera de la final del Mundial... y los aficionados se quedan atrapados en colas durante horas

Antes de la final del Mundial 2026, los alrededores del estadio Nueva York-Nueva Jersey se colapsaron por aglomeraciones sin precedentes. Estrictas medidas de seguridad obligaron a los aficionados a esperar horas para entrar.

La causa no fue solo la importancia de este partido histórico entre España y Argentina, sino también la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de seguridad al máximo.

El estadio, con capacidad para 82 500 espectadores, acoge la final entre España y Argentina, que comenzará a las 22:00 hora de Arabia Saudí.

Según BBC Sport, la fuerte presencia policial se debe en parte a que Trump, que asiste a su único partido del Mundial, está en el estadio. El Servicio Secreto de EE. UU. supervisa la seguridad, lo que ha generado colas de hasta dos horas.

Los asistentes atraviesan dos filtros de seguridad: uno a cargo del Servicio Secreto y otro de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), organismo que suele gestionar los controles aeroportuarios. Aficionados y periodistas sufren registros tan rigurosos como los de un aeropuerto.

Un periodista contó que, al llegar a una puerta, lo enviaron a otra fila porque faltaban perros detectores de equipaje.

Según BBC Sport, los voluntarios indicaron que fue mucho mayor el número de aficionados que llegaron temprano respecto a los siete partidos anteriores disputados en ese estadio.

Las puertas se abrieron cuatro horas antes del partido y, de forma intermitente, se habilitaron accesos adicionales para agilizar el ingreso.

A pesar de las largas colas y de las medidas sin precedentes, los organizadores no prevén retrasos en el inicio del partido ni altercados que afecten a la final.