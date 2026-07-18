Pocas horas antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Canadá de deteriorar la calidad del aire en el noreste de EE. UU. por el humo de los incendios forestales y amenazó con nuevos aranceles.

Desde hace días, Nueva York y sus alrededores sufren un notable deterioro del aire tras las nubes de humo de los incendios en Canadá, que cubrieron amplias zonas del norte de Estados Unidos, incluida la región donde se celebra la final del Mundial en el estadio «MetLife» de Nueva Jersey.

En Truth Social escribió: «Estados Unidos sufre, sin motivo, un aire sucio y peligroso, lo cual es inaceptable», y anunció que contactará al primer ministro Mark Carney para resolver la crisis.

Acusó a Ottawa de negligencia forestal y advirtió que impondrá aranceles si no se toman medidas.

La ministra de Gestión de Emergencias de Canadá, Eleanor Olshivsky, respondió que ambos Gobiernos mantienen contacto constante y recordó su larga historia de cooperación en la lucha contra incendios.

Añadió que Canadá ha invertido unos 12 000 millones de dólares desde 2020 en programas de protección forestal y prevención de incendios.

Según el Centro Conjunto Canadiense de Lucha contra los Incendios Forestales, hay 950 incendios activos, muchos fuera de control en Ontario.

En Estados Unidos, Detroit encabezó la lista de ciudades más contaminadas del mundo según IQAir, seguida de Washington y Chicago, lo que llevó a las autoridades a recomendar usar mascarilla y evitar los espacios abiertos.

La calidad del aire preocupa de cara a la final del Mundial, ya que se jugará al aire libre y una niebla amarillenta ha cubierto Nueva York, ocultando a ratos los rascacielos de Manhattan.

Aunque la calidad del aire ha mejorado algo, la Agencia Meteorológica de EE. UU. advierte de que podría volver el humo denso antes de que las tormentas eléctricas del fin de semana disipen el contaminante.

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