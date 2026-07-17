Trump amenaza el nuevo «acuerdo de Infantino» por la cuestión de las personas transgénero

Un alto cargo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha informado al presidente Trump de que Estados Unidos es candidato a organizar la Copa del Mundo Femenina de 2031.

Andrew Giuliani, presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo de Estados Unidos, indicó que la candidatura podría vincularse a la postura de la FIFA sobre la participación de deportistas transgénero.

Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo, confirmó a la prensa que la FIFA había informado al presidente Donald Trump de la candidatura estadounidense para 2031.

La Administración Trump ha dejado claro que su apoyo al torneo dependerá de que las políticas de la FIFA se ajusten a la orientación actual de Estados Unidos, que busca excluir a los deportistas transgénero de las competiciones femeninas.

Giuliani añadió que este asunto podría incluirse en las negociaciones más amplias entre el Gobierno estadounidense y la FIFA sobre los acuerdos de acogida, que suelen cubrir visados, seguridad, aduanas y fiscalidad.

Según «Politico», estas declaraciones muestran que la Administración Trump prioriza sus políticas internas incluso en eventos deportivos, aunque el torneo se celebre tras el eventual segundo mandato presidencial.