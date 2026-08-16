Troy Parrott tiene el traspaso casi cerrado: el AZ se acerca a un acuerdo con un club español

Hay muchas posibilidades de que Troy Parrott cambie el AZ por el Real Betis. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, de Soccernews, las negociaciones entre los clubes han entrado en la fase final.

El West Ham United ya se interesó recientemente de forma concreta por Parrott, pero se topó con la negativa del AZ. Voetbal International informó de que el club de Holanda Septentrional dijo «no» a una importante oferta del West Ham, que entretanto ha pasado a centrarse en Joël Piroe.

Eso son excelentes noticias para el Betis, que quiere adelantarse a la competencia y presentar al irlandés al público lo antes posible. Se desconoce qué cantidad exacta tiene en mente el AZ por el traspaso.

Eso sí, todo apunta a que debe ser superior a 17,5 millones de euros. Esa era la cantidad que el West Ham estaba dispuesto a pagar por Parrott, que tiene contrato en el AFAS Stadion hasta mediados de 2029.

El goleador de 24 años es suplente esta temporada debido a su deseo de marcharse y mostró total comprensión por la decisión del entrenador Leeroy Echteld de señalar a Mexx Meerdink como nuevo delantero centro titular.

Parrott llegó en el verano de 2024 procedente del Tottenham Hotspur por unos cuatro millones de euros, después de haber causado una gran impresión en el Excelsior durante la temporada 2023/24 como cedido.

Parrott tenía grandes zapatos que llenar en Alkmaar tras la salida de Vangelis Pavlidis al Benfica, pero ha rendido a un nivel más que notable con 51 goles y 17 asistencias en 97 partidos.

En diciembre, Parrott también se hizo un nombre a nivel internacional. Con dos goles contra Portugal y tres frente a Hungría, mantuvo personalmente con vida el sueño irlandés del Mundial. La clasificación para la fase final no acabó siendo posible.