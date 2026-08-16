Joël Piroe (27) parece dispuesto a continuar su carrera en el West Ham United. Así lo escribe Voetbal International. Según la revista, el descendido está en «conversaciones avanzadas» con su actual club, el Leeds United. Eso también tiene consecuencias para Troy Parrott.

Se trataría de una cesión con opción de compra. En estos momentos, las partes solo tienen que ponerse de acuerdo sobre los últimos detalles. La opción de compra incluida en el acuerdo se ejecutará automáticamente si el West Ham asciende de nuevo a la Premier League.

Piroe lleva tiempo en el punto de mira del West Ham. El club londinense ofreció una cantidad de quince millones de libras por Piroe. Sin embargo, el Leeds quería recibir más: veinte millones de libras.

Pero anteriormente el Leeds manejaba todavía un precio de salida de dieciséis millones de libras. Por ello, la decisión del Leeds de pedir de repente veinte millones de libras provocó indignación en el West Ham, en Piroe y en su entorno.

Ahora parece, por tanto, que finalmente se ha encontrado una fórmula que ofrece una solución: una cesión, por la que el West Ham deberá fichar definitivamente a Piroe si asciende.

Piroe juega en el Leeds desde el verano de 2023, cuando el club lo fichó por catorce millones de euros procedente del Swansea City. En 118 partidos oficiales, marcó 34 goles con el club de la Premier League. Sin embargo, la temporada pasada el delantero, que tiene contrato hasta mediados de 2027, fue teniendo cada vez menos minutos.

Piroe nació en Wijchen, pero además de la neerlandesa también posee la nacionalidad surinamesa. Con ese país disputó en marzo de este año, hasta ahora, su único partido internacional.

VI también informa de que la elección del West Ham por Piroe significa que Parrott puede ir olvidándose, por ahora, de un traspaso a ese club. El Algemeen Dagblad informó hace unas semanas de que el West Ham estaría dispuesto a satisfacer el precio de venta de unos treinta millones de euros del jugador del AZ, pero el club londinense se decanta ahora por Piroe.