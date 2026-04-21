Troy Deeney teme el descenso y señala al holandés como su tabla de salvación: «Lo necesitan»

El Tottenham Hotspur empató 2-2 ante el Brighton & Hove Albion el sábado. Xavi Simons, con un gol y una asistencia, entró en el Equipo de la Semana de Troy Deeney.

Pedro Porro cabeceó en la primera parte un centro de Simons que superó al portero Bart Verbruggen. Kaoru Mitoma empató, y poco después Simons parecía dar la victoria a los Spurs con un golazo.

Sin embargo, en el 95, Jan Paul van Hecke asistió a Georginio Rutter y firmó el 2-2. Así, los londinenses encadenaron 15 jornadas sin ganar en la Premier.

Deeney ve el futuro con pesimismo para su antiguo club: «No creo que logren mantenerse. Estoy realmente preocupado». Actualmente, el Tottenham ocupa el decimoctavo puesto en la liga inglesa, que implica descenso.

Aun así, Deeney mantiene la esperanza: «Si Simons juega cinco partidos más así, tendrán opciones de salvarse», declaró en Match of the Day.

En 27 partidos solo ha marcado dos goles y dado cinco asistencias, y aunque tiene contrato hasta 2030, el descenso podría cambiar sus planes.

En el Equipo de la Semana, Deeney también incluyó a Virgil van Dijk, quien en el minuto 100 dio la victoria al Liverpool sobre el Everton con un cabezazo (1-2).