Troussard y Tielemans se enzarzan... La tensión se apodera de Bélgica ante Senegal

El partido entre Bélgica y Senegal en el Mundial 2026 se vio marcado por un tenso altercado entre Leandro Trossard y el capitán Yuri Tielemans.

La tensión estalló durante la pausa de hidratación en la segunda parte, cuando ambos se enzarzaron en una acalorada discusión en el campo, hasta que compañeros y el cuerpo técnico los separaron.

La tensión refleja la presión que sufre la selección belga, ya que el altercado ocurrió tras encajar dos goles de Senegal; aún así, el equipo logró empatar en los últimos minutos, por lo que el partido terminó 2-2.

El incidente alimenta las dudas sobre el clima interno del equipo en un momento delicado.

El ganador de este partido se medirá en octavos al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

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