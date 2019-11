Troglio: "Tenemos un equipo para pelear al final, tengo un equipo de carácter"

Liga Nacional de Honduras: El argentino analizó la actualidad de su equipo y aseguró: "Siento que hay unas ganas terrible que pierda Olimpia".

Olimpia cayó ante Vida en su primer partido del pentagonal final de Apertura. Sin embargo, el entrenador del equipo blanco, el argentino Pedro Troglio, no pierde las esperanzas de pelear el torneo hasta el final.

"Contra Vida jugamos un primer tiempo bárbaro, perdimos con una pelota parada, luego se defendió bien. A veces los errores no entran. No existe un equipo de fútbol que gane todos los partidos. A lo mejor hubiese sido bueno perder el partido anterior y no esté ante el Vida. Tenemos un equipo para pelear al final, tengo un equipo de carácter. Para perder una final tienes que llegar, no hay equipos que las ganen todas", comenzó diciendo Troglio en conferencia este martes.

Igualmente, aclaró que ahora necesitan ganar los próximos partidos: "Ya no tienes más margen de error. Un empate ya no te sirve, ahora debes hacer nueve puntos, si haces menos ya no te alcanza, pero tranquilo que estamos bien. Le dije a los jugadores que iremos por esos nueve puntos, si no se da nos hemos ganado un derecho a jugar una final y ya nos dan por perdida antes de jugarla. Parece que vamos a perder, hay que jugar. Los partidos se ganan en la cancha".

Al mismo tiempo, deslizó que hay una corriente en contra de su equipo: "Estamos convencidos que estamos bien, pero siento como que hay unas ganas que perdiera Olimpia terrible y está bueno porque hay bastante rivalidad, pero estamos convencido que vamos a pelear esta pentagonal y si no, tenemos que ir a pelear la final y la podemos ganar".

"Hay una corriente en contra de Olimpia, es normal porque es el equipo importante del país que tiene muchos hinchas y es normal, pero no me importa lo que pasó. Yo gané finales y perdí finales a morir como entrenador. Jugué 20 años en mi carrera y salí ocho veces campeón y como entrenador dirijo hace 15 años y he salido campeón en dos veces. Les digo a mis jugadores que no escuchen, que no lean y que las estadísticas también terminan", siguió.

Por otro lado, aseguró que Motagua y Marathón son los grandes favoritos a quedarse con el pentagonal: "Motagua está en condiciones de hacer nueve puntos. Pero esto es fútbol. Con Motagua será todo difícil, capaz Marathón gane los tres. Lo único que esperamos es llegar a diciembre con el sueño que tenemos de poder ganar el campeonato.

Para cerrar, Troglio aseguró que estará en frente de la pantalla este martes por la noche para ver el encuentro de vuelta entre Motagua y Saprissa por la final de la Liga Concacaf: "Voy a mirar el partido, creo que Motagua tiene equipo para darle la vuelta a la historia. Tiene un entrenador que ha andado bien, tiene un gran equipo. Creo que Saprissa es muy fuerte, pero le puede dar vuelta. Que gane el que tenga que ganar, a mí lo que me importa es que gane Olimpia. Si salen campeones van a venir enchufados, si no lo hacen también porque necesitan ganar el pentagonal".