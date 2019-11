Troglio solo tiene un objetivo en mente: "Vamos a San Pedro a buscar ganar"

Liga Nacional de Honduras: Tras caer en el inicio del Pentagonal ante Vida, el DT de Olimpia aceptó que tienen que buscar el triunfo ante Motagua.

Olimpia no tiene un partido más por delante: el clásico este sábado ante Motagua puede definir la suerte del club blanco en el Pentagonal final del Torneo Apertura. Por eso, el técnico argenitno reconoce que tienen que ir por los tres puntos en San Pedro Sula.

“Quedamos fuera que perdamos los dos partidos, es decir; no dependeríamos de nosotros, pero el empate no nos elimina; si ganan los otros dos y Motagua no gana, estamos en la pelea. Hay que ganar para depender de uno mismo. Son tres partidos donde hay que sumar para no depender de los demás, pero lógico que un empate nos dejaría a la espera de algo y ganando dependería de vos. Vamos a San Pedro a buscar ganar”, dijo Troglio en conferencia de prensa este viernes.

El argentino, además, confirmó el equipo para el clásico: “Van a jugar los mismos que estuvieron ante Vida; es un voto de confianza porque vi tres veces ese encuentro y lo hicieron bien. Lo que pasa que a veces el fútbol tiene estas desgracias porque a lo mejor una pelota parada condiciona un partido. Es normal que Vida juegue distinto a cómo jugó contra UPN, que el rival tiene obligaciones de abrirse más y con nosotros no. Para mí un partido no me cambia la idea que es darle la confianza a los mismos”.

Sobre Motagua, que llega algo más cansado tras jugar la final de la Liga Concacaf, deslizó: "Ya nos conocemos, ellos nos conocen a nosotros. Olimpia le ha dado la posibilidad de las famosos 72 horas y le hemos dado 96 horas; se ha respetado eso para un equipo que ha jugado una final y es un descanso para un equipo que ha disputado una final. No creo que cuatro días afecte ya que para un jugador de fútbol es un montón. Tendrá margen para jugar ante Vida el lunes, pero con nosotros llegarán descansados. Nosotros no nos confiamos nada porque enfrentamos a un equipo durísimo que viene de jugar una final y será un partido donde los detalles hará la diferencia”.

Olimpia ha perdido su primer partido del Pentagonal ante Vida, mientras que Motagua ha caído en la final de la Liga Concacaf ante Saprissa. Consultado sobre el momento de los dos, aclaró: “Para mí los golpes del fútbol duran unas horas nada más; a la primera hora del día siguiente uno se levanta, sobre todo los equipos grandes no pueden darse el lujo porque viven jugando cosas importantes. Si vos vivís golpeado no te podés recuperar nunca. Los equipos grandes están capacitados para levantarse de un golpe tras otro, tampoco es de creerse mucho cuando ganás un partido y otro. Motagua es un equipo entero, con buenos jugadores y que sabe que se juega una posibilidad de campeonato; nosotros perdimos un partido de los tantos que se pierden, pero cada partido es una nueva historia”.

Olimpia arrastraba diez partidos consecutivos ganados en la etapa final del Apertura, aunque cortó su racha en el inicio del pentagonal. Sobre esta situación, Troglio explicó: “No creo que seamos un equipo invencible y que ganará todos los partidos. Vos ganaste 10 partidos seguidos y en algún momentos tienes que perder, siempre sabíamos que el pentagonal sería difícil, ya está sabido. La historia dice que no siempre el que gane las vueltas gane el pentagonal, nosotros sí tenemos garantizada una final pero estamos con vida y si ganamos este sábado marcaremos el destino porque dependeremos de nosotros y si no, dependeremos de los demás”.