Troglio: "Si el domingo no ganás es una alarma"

El técnico de Olimpia le restó importancia a la pérdida del invicto, aunque se pone en alerta de cara al duelo con Real España.

Olimpia viene de perder 2-1 contra Platense, un resultado que le costó el invicto en el Apertura de la Liga Nacional y el liderazgo. El entrenador Pedro Troglio reconoció errores pero está pendiente de no volver a cometerlos.

“Ahora tenemos un lindo partido y es una lástima porque es un juego sin gente, el invicto no importa. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, marcamos muy mal ante Platense y en tres situaciones de gol nos hicieron dos anotaciones”, analizó el argentino.

No obstante, se encargó de remarcar la imposibilidad de jugar con público a causa de los graves incidentes ocurridos en el clásico contra Motagua. "“Cuando no hay gente se dirige más tranquilo, a nosotros nos ha dañado eso, aunque no es excusa porque tenemos plantel para ganar sin gente. Es extraño jugar sin gente, es una pérdida para el fútbol hondureño, nos han perjudicado bastante y todavía falta la Concacaf", dijo.

"Algunos se ponen mal porque perdimos con Platense, se pueden ganar todos los clásicos, si el domingo no ganás ya es una alarma porque los demás se empiezan a alejar”, avisó Troglio.