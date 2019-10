Troglio se quejó de la sanción de Concacaf a Olimpia

El entrenador argentino cree que es discriminatoria la decisión de que su equipo juegue sin público en las semifinales del certamen internacional.

Olimpia tendrá que jugar sin público ante Saprissa el próximo 24 de octubre por las semifinales de la Liga Concacaf, como castigo por los incidentes ocurridos el pasado 17 de agosto en el partido ante Motagua. El entrenador del equipo hondureño, Pedro Troglio, se quejó de la sanción y la tildó de discriminatoria para el país.

"Nosotros lo tomamos muy mal. Primero porque no entendemos como un ente como Concacaf toma esta decisión cuando en su campeonato no sucedió nada. Noche viajaron como cuatro mil hinchas de Olimpia y no pasó nada. En algún momento se tiene que analizar qué está pasando en el país. Todos han jugado con público ¿Por qué nosotros no?", declaró el técnico argentino.

Y agregó: "Me parece una discriminación para el país más que para el fútbol. Cuántas familias y personas sanas hay en el país, no son todos locos como aquellos 200 que armaron un lío en el clásico. Por eso me llama la atención, me indigna, lógicamente no les importa".

El artículo sigue a continuación

Además, Troglio pidió que la Liga Nacional cambie el horario del partido ante Motagua para que se respeten las 72 horas de descanso de sus jugadores. "Si tenés equipos que están jugando afuera, se tiene que preservar al jugador de fútbol", concluyó.