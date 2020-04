Troglio negó rivalidad con Diego Vázquez

El entrenador de Olimpia dijo que el único enfrentamiento que tiene con su colega de Motagua es el deportivo.

El debate sobre la reanudación de la Liga Nacional incluyó las opiniones distintas de Pedro Troglio y Diego Vázquez. Sin embargo, el entrenador de Olimpia negó que exista una rivalidad con su colega de Motagua, más allá de lo deportivo.

"Ya estuve con Diego comiendo en la embajada argentina a fin de año, compartiendo un asado con mi cuerpo técnico y él con el suyo. No hay ninguna rivalidad más que la del fútbol, él opinará una cosa y yo otra. Pero no tengo más rivalidad que esa", declaró Troglio en diálogo con Diez.

Además, explicó por qué decidió no regresar a su país durante el receso: "Vinimos acá a trabajar, acabamos de renovar hasta junio de 2021. Nunca pensamos en irnos hasta que no haya una claridad de lo que va a pasar con el campeonato. La única manera es que mañana la Liga diga por ejemplo: arrancamos tal fecha de agosto, entonces sí uno puede hacer un viaje de ida y vuelta. Es duro estar lejos, pero este es nuestro trabajo, la familia lo entiende. No la he dejado sola, están juntos, con mi esposa. Viven de mi trabajo y entienden. Estoy esperando una decisión clara".

Y sobre la posible fecha de reanudación del fútbol, Troglio concluyó: "Nadie tiene una bola mágica, unos dicen que en mayo, otros que no. Va a ser paulatinamente que los países van a arrancar por economía. Pero entiendo que hay gente que necesita trabajar, es fácil desde la comodidad decir: que no salgan. Pero hay gente que vive del diario".