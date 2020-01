Troglio: "Los cuatro partidos de sanción me parecen exagerados"

Liga Nacional de Honduras: El argentino salió a hablar luego de que se conociera la sanción que recibió por los supuestos insultos a Saíd Martínez.

Después de conocer la sanción de cuatro partidos que le impuso la Comisión de Disciplina, Pedro Troglio salió al cruce y se mostró en desacuerdo con la determinación. Además, aseguró que nunca insultó al árbitro Saíd Martínez.

Troglio se fue expulsado el sábado pasado en el partido entre Olimpia y Real por unos supuestos insultos al juez del encuentro.

''Ya sabía que me podían dar bastantes partidos, pero quiero decir que nunca insulté al árbitro, en el informe están mintiendo, solo le dije que nos había matado y me echó'', dijo el técnico de los Melenudos ante la prensa.

E insistió: ''Yo solo le gritaba '¿por qué me echas?'. También me parece exagerado pagar una multa, es la segunda vez que me echan por ser un técnico que no genera inconvenientes con los colegas, jugadores, no me meto en la vida de ningún equipo. Juro por mis hijos que nunca insulté al árbitro''.

"Estoy tranquilo con mi conciencia, tengo que 40 años en esta profesión y sé que aquí no hay que insultar a ningún árbitro, a diferencia de que allá podemos decirnos de todo y no pasa nada", siguió el ex técnico de Gimnasia La Plata en Argentina.

El artículo sigue a continuación

Además, Troglio se encargó en remarcar que el castigo le pareció demasiado duro. ''Los cuatro partidos me parecen exagerados, en ningún momento lo insulté (a Saíd Martínez), me podés dar uno o dos partidos que sería lo más lógico. He tenido charlas con todos los árbitros y ninguno me echó así, en el informe dice que lo insulté... pero ya está, me da lástima'', indicó.

Por último, el argentino deslizó que es posible que una situación similar le vuelva a ocurrir en el futuro: ''Lamentablemente capaz me vuelva a pasar porque esto es fútbol y a veces no se puede controlar''.