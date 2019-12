Troglio, insaciable, ya piensa en otro título con Olimpia

Primera División de Honduras: "No sirve de nada si no ganás el que viene", expresó el argentino tras la coronación del conjunto albo en el Apertura.

Pedro Troglio llegó a Olimpia con la misión de ser campeón después de tres años y medio de sequía a nivel local y lo cumplió el domingo gracias a su 4-0 sobre Marathón, resultado que condujo al club a la 31ª estrella de su historia.

De todas maneras, el entrenador argentino se mostró ambicioso y quiere ir más allá de lo que fue la coronación en el Apertura 2019 en Honduras. "Estoy contento, feliz, conseguimos algo importantísimo y ahora hay que disfrutar este momento y empezar a preparar lo que viene. Ahora vamos a seguir entrenando hasta el 22, no paramos. Ahora hay que tratar de ganar el que viene", manifestó el técnico de 54 años.

En relación a su continuidad en el club albo, el nacido en la localidad bonaerense de Luján aseveró: "Tengo contrato con Olimpia hasta mayo, por un campeonato más. Los dirigentes me expresaron su deseo de que me quede y ahora seguramente vamos a charlar. Estoy feliz, mi familia me apoya la lejanía de casa. Si mi mujer no me bancara, yo no podría estar acá, por eso para mí esto es gracias a ella. Ella siempre me banca, fui a Perú y me bancó, fui a y me bancó, y hoy me banca aquí también así que no me puedo quejar".

Y en relación al plantel, el entrenador de Olimpia se mostró agradecido por la entrega de sus futbolistas. "No hay fórmula, es un equipo leal de jugadores que hicieron caso, de jugadores que lucharon cada partido y que ganaron los partidos que eran importantes, estuvieron fuertes en los clásicos. En los momentos que claudicamos, salieron adelante", comentó.

Foto: ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images