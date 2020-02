Troglio: "Había que sacar el temor de jugarles ante equipos mexicanos y de la MLS"

El técnico argentino de Olimpia celebró la clasificación a cuartos de Concachampions frente al campeón del fútbol estadounidense.

Pedro Troglio valoró lo realizado por Olimpia frente a , al ganar por penales en octavos de la Liga de Campeones de la Concacaf nada menos que frente al vigente campeón de la .

"Es la primera vez que un equipo hondureño accede a cuartos de final de este torneo. Generalmente quedas eliminado por clubes de y la MLS. Eliminamos al campeón de la MLS y es una revolución", contó el argentino a un medio de su país.

Además, remarcó su sorpresa "por el nivel muy bueno, de lo técnico, físico, de los hondureños; son gente preparada para el sacrificio". Y a su vez consideró que habia que trabajar en la confianza: "Lo que había que sacar un poco es el temor de jugarles a los equipos mexicanos y de la MLS y saber que se puede. Había que dar este quiebre y pasó que un equipo centroamericano avanza a cuartos; no es solo para Honduras sino para Panamá, que pueden pensar que se puede".

Troglio dijo que espera volver a dirigir en , pero aclaró: "Acá estoy feliz y si me puedo quedar años, renové un año más, estoy cómodo, pero mi final de carrera como entrenador en algún momento me llevará a Argentina, claro que me puede pasar. En este momento vivo el presente y lo vivo muy bien en Olimpia, me siento feliz".