Tristes noticias en la concentración de Egipto antes del partido contra Australia

La concentración de Egipto recibió una triste noticia este jueves, horas antes de enfrentar a Australia en Dallas, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El equipo africano avanzó por primera vez a la fase eliminatoria tras quedar segundo de su grupo con 5 puntos: venció 3-1 a Nueva Zelanda y empató 1-1 con Bélgica e Irán.

Sin embargo, antes del esperado duelo contra Australia, Tarek Suleiman, entrenador general de la selección, recibió la noticia del fallecimiento de su hermano, lo que ha sumido en el luto al asistente de Hossam Hassan, seleccionador de los Faraones.

La Federación Egipcia de Fútbol ha expresado sus condolencias a Tarek Suleiman y ha publicado en Facebook: «La Junta Directiva de la Federación, presidida por Hani Abu Rida, y el cuerpo técnico de la selección, liderado por Hossam e Ibrahim Hassan, el secretario general y todo el personal, lamentan profundamente el fallecimiento del hermano del capitán Tarek Suleiman, entrenador general de la selección absoluta de Egipto, ocurrido hoy, y rogamos a Dios que lo acoja en su misericordia y conceda a su familia paciencia y consuelo. «De Dios venimos y a Él volvemos».

El ganador de este duelo se medirá en octavos al vencedor del Argentina-Cabo Verde.







