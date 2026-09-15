Tras la actuación irregular del exjugador del Leverkusen en el 0-0 de los Reds en la Premier League ante el Fulham el fin de semana, el exinternacional inglés y actual experto de Sky Sports Paul Merson emitió un juicio drástico: "No sé cuánto tiempo más pueden seguir esperando a Florian Wirtz".

Wirtz volvió a jugar contra los Cottagers en la mediapunta, pero pasó desapercibido y no pudo evitar un nuevo empate del Liverpool. Merson ya duda de la idoneidad de Wirtz para el juego del 20 veces campeón: "Soy un gran admirador suyo y creo que es un jugador especial. Pero no funciona. Simplemente no funciona".

En los últimos tiempos, varios exprofesionales pusieron en duda la idoneidad del fino técnico para la Premier League. El Liverpool fichó a Wirtz en 2025 procedente del Werkself por 125 millones de euros, y después llegó una primera temporada irregular en la isla. También con el nuevo entrenador Andoni Iraola, Wirtz sigue dejando destellos de su talento de vez en cuando, pero continúa muy lejos de la forma de gala que mostró en su etapa en Leverkusen.

En esta temporada, el jugador de 23 años sigue esperando su primer gol. Su balance tras cinco partidos oficiales es de una pobre asistencia. Además, según WhoScored, Wirtz es el jugador de la Premier League que más balones perdió esta temporada, con 53 pérdidas.

Ante estas cifras y la falta de evolución, Mick Brown cree que el Liverpool estaría dispuesto a contemplar una venta de Wirtz después de esta temporada. El exscout del acérrimo rival de los Reds, el Manchester United, explicó en Football Insider que el Liverpool "examinará en cualquier caso la posibilidad de recuperar parte del traspaso pagado en el verano de 2025".

¿Hasta cuándo tiene contrato Florian Wirtz con el Liverpool?

Porque: "Cuando gastas tanto dinero en un jugador, también quieres que rinda cada semana, que marque goles y dé asistencias, y que ayude al equipo a ganar. Todavía no ha estado ni cerca de justificar su precio. Es cierto que no necesariamente puede hacer nada para evitar que ese precio (el precio del traspaso, nota de la redacción) recaiga sobre él, pero aun así el club no estará satisfecho con su inversión".

Wirtz tiene contrato en Anfield hasta 2030. Antes del parón de selecciones, a él y a sus compañeros de equipo todavía les quedan dos partidos: el martes por la noche, el Liverpool recibirá en casa al rival liguero Tottenham Hotspur en la Carabao Cup. Después, el domingo, jugará fuera de casa ante el AFC Bournemouth.



