Triste noticia y llamamiento al respeto. Comunicado de la familia de Messi

La familia de Lionel Messi informó que su padre, Jorge Messi, sufrió un problema de salud y se recupera bajo supervisión médica.

El parte señala que Jorge Messi atraviesa un momento delicado de salud, aunque mejora bajo supervisión médica.

La familia lamentó los rumores difundidos en las últimas horas y recordó que solo los allegados cuentan con información fidedigna.

Solo los familiares más cercanos tienen información veraz y precisa, por lo que piden no difundir datos no oficiales.

La familia reitera que la salud y la tranquilidad de los seres queridos no deben ser objeto de especulaciones ni de una cobertura mediática irresponsable.

Al final, agradeció el apoyo recibido y pidió respeto a la privacidad de Jorge Messi y de toda la familia, subrayando que cualquier novedad se comunicará a través de los canales oficiales.

El comunicado confirma lo que algunos medios argentinos ya indicaban: la salud de Jorge influyó en el visible afecto de Messi durante el partido contra Argelia en el Mundial 2026.

Aunque lideró la goleada 3-0 con un histórico hat-trick, sus lágrimas tras el primer gol mostraron su malestar.

Tras el encuentro, el jugador de 39 años aclaró que su situación no tenía nada que ver con el fútbol y afirmó: «Sinceramente, no tiene nada que ver con el deporte en absoluto. He pasado unos días difíciles y complicados».