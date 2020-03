Trippier revela sus planes de futuro: "Mi deseo es retirarme en el Burnley"

"Me encantaría acabar mi carrera allí. Ese es mi objetivo", confiesa el lateral inglés del Atlético de Madrid.

Kieran Trippier, defensa inglés del , ha confesado en las últimas horas su deseo de retirarse en , concretamente en el . En una entrevista concedida al Burnley Express desde su casa en la capital española, el ex del llegó a asegurar incluso que desea que Sean Dyche aún esté en el banquillo del conjunto británico, actual décimo clasificado de la Premier League, cuando sea el momento de regresar a su país natal.

Al internacional por los Pross, que ha disputado ya 26 partidos con el Atlético de Diego Simeone, todavía le quedan otras dos temporadas para acabar su contrato en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, Trippier ya piensa en su futuro y no duda al afirmar que le gustaría acabar su carrera en el estadio Turf Moor.

En ese sentido, y consultado acerca de si volvería a jugar en la Premier, Trippier dijo que sólo volvería para defender la camiseta del Burnley: "Me encantaría retirarme allí. Ese es mi objetivo, retirarme en el Burnley. Tengo una gran relación con Sean Dyche. Quiero jugar al más alto nivel todo el tiempo que pueda, ya sabré cuándo será el momento adecuado. Si estoy en el Atleti por otros dos años, eso me llevará a tener 32, y el Burnley es el único club al que volvería en Inglaterra".

"Así es como quiero que se planee. Quiero jugar aquí todo el tiempo que pueda y luego terminar de jugar para Sean Dyche en el Burnley. Ahí es donde quiero terminar", repitió.

Trippier todavía mantiene un contacto regular con Dyche, con quien disputó 120 de sus 185 partidos durante su estadía con los Clarets (2011-2015) antes de mudarse al Tottenham. Y al lateral derecho rojiblanco le encantaría reencontrarse con su ex entrenador: "He hablado con él un par de veces a la semana desde que dejé el Burnley", dijo. "Siempre lo he hecho. Tenemos una gran relación. Estamos en contacto todo el tiempo para hablar de la familia, del fútbol... ​​¡Todavía me molesta para que regrese algún día! Seguro que sucederá un día, volveré a jugar 100% para ellos".

"Después de eso comenzaría mi etapa como entrenador y me encantaría entrenar al Burnley. Me encantaría ir a donde sea que vaya Sean Dyche porque tengo una gran relación con él", finalizó.