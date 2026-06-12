Trippier está furioso con su nuevo club y quiere rescindir el contrato de inmediato tras solo dos semanas

Kieran Trippier está furioso con el Wolverhampton Wanderers. El lateral derecho firmó hace poco un contrato con el club descendido hasta 2028, pero ahora quiere rescindirlo, según Sky Sports.

Hace dos semanas dejó el Newcastle para fichar como agente libre por los Wolves, atraído sobre todo por el técnico Rob Edwards, quien había pedido su incorporación.

El jueves, el club anunció la salida de Edwards de Molineux. Trippier, enfadado, estudia rescindir su contrato.

El defensa, con 54 partidos con Inglaterra, firmó por dos años, con opción a uno más, con un Wolves que descendió esta temporada de la Premier League.

Con el Atlético ganó LaLiga 2020/21 y con el Newcastle la EFL Cup 2023/24.

Criado en las categorías inferiores del Manchester City, pasó por Barnsley y Burnley antes de fichar en 2015 por el Tottenham Hotspur.

Con los Spurs debutó con Inglaterra, llegó a la final de la Euro 2020 —perdida ante Italia en penaltis— y quedó cuarto en el Mundial 2018 tras caer 2-0 ante Bélgica en el partido por el bronce.



