El Bayern de Múnich arrasó las defensas de su invitado, el Union Berlín, con un contundente 7-0 en una auténtica fiesta futbolística vivida en el estadio "Allianz Arena" esta noche del viernes, en el marco de la cuarta jornada de la Bundesliga.

Con esta amplia victoria, el gigante bávaro se instaló provisionalmente en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga tras elevar su cuenta a 10 puntos, mientras que las crisis del Union Berlín se agravaron al quedarse congelado en un único punto en la decimosexta posición.

Jamal Musiala abrió la fiesta goleadora del conjunto bávaro en el minuto 18 con un potente disparo desde el borde del área que se coló en la red, antes de que Michael Olise obtuviera un penalti en el minuto 38 tras sufrir una zancadilla del defensa Roth, que el inglés Harry Kane transformó con éxito mediante un fuerte disparo a la izquierda del portero, anotando su gol número 100 en la Bundesliga.

Antes del final de la primera parte, concretamente en el minuto 43, Olise añadió el tercer gol con un disparo destacado desde el borde del área que se alojó en el ángulo corto.

El gigante bávaro mantuvo su dominio directo en la segunda parte; Olise envió un centro medido desde la banda derecha en el minuto 54 que Kane remató de cabeza con fuerza al interior de la red, marcando el cuarto gol.

En el minuto 70, Al-Sibari recibió un pase de Alphonso Davies con el que después burló a la defensa del Union Berlín, quedándose solo ante el portero y disparando con habilidad a la red para anunciar el quinto gol del encuentro, su primer tanto con la camiseta del gigante bávaro en el séptimo partido que disputa en todas las competiciones esta temporada desde su llegada al equipo alemán en verano.

El demoledor recital ofensivo se completó con una actuación excepcional del francés Olise, que marcó el sexto gol en el minuto 73 tras aprovechar un pase interior en profundidad con el que se plantó solo ante el portero y lo regateó antes de que el balón se alojara en la red tras rebotar en el poste.

Olise no quiso dejar de firmar el hat-trick con un disparo teledirigido desde fuera del área que el portero no pudo controlar en el minuto 76, rubricando el séptimo gol del Bayern, para que el encuentro terminara con una victoria arrolladora por 7-0.

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