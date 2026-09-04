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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Trézéguet enciende la ira de la afición del Al-Riyadh antes del duelo ante el Al-Ahly

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
1ª División
Trezeguet
Arabia Saudí
Egipto

La estrella egipcia es el jugador más destacado del equipo capitalino

El egipcio Mahmoud Hassan "Trezeguet", estrella del Al-Riyadh saudí, encendió la furia de la afición del equipo antes de disputar el partido ante el Al-Ahli en la Roshn Saudi League.

El Al-Riyadh visita al Al-Ahli, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

La cuenta oficial del club Al-Riyadh en la red social "X" reveló las alineaciones titular y suplente del equipo, en las que sorprendió la ausencia del extremo egipcio.

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La ausencia de Trezeguet provocó la ira de parte de la afición del Al-Riyadh, que comentó preguntándose por el motivo de esta ausencia y reprochando que no se aclarara.

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La cuenta oficial del club Al-Riyadh había publicado, ayer jueves, imágenes del último entrenamiento que disputó el equipo antes del partido ante el Al-Ahli, en las que la estrella egipcia apareció con normalidad.

Sin embargo, el enviado del canal "Thmanyah", que retransmite la liga saudí, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, confirmó que la ausencia de Trezeguet se debe a una lesión.

Cabe recordar que Trezeguet se incorporó al Al-Riyadh durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Al-Ahly egipcio, tras una única temporada en sus filas.

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