El egipcio Mahmoud Hassan "Trezeguet", estrella del Al-Riyadh saudí, encendió la furia de la afición del equipo antes de disputar el partido ante el Al-Ahli en la Roshn Saudi League.

El Al-Riyadh visita al Al-Ahli, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

La cuenta oficial del club Al-Riyadh en la red social "X" reveló las alineaciones titular y suplente del equipo, en las que sorprendió la ausencia del extremo egipcio.

La ausencia de Trezeguet provocó la ira de parte de la afición del Al-Riyadh, que comentó preguntándose por el motivo de esta ausencia y reprochando que no se aclarara.

La cuenta oficial del club Al-Riyadh había publicado, ayer jueves, imágenes del último entrenamiento que disputó el equipo antes del partido ante el Al-Ahli, en las que la estrella egipcia apareció con normalidad.

Sin embargo, el enviado del canal "Thmanyah", que retransmite la liga saudí, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, confirmó que la ausencia de Trezeguet se debe a una lesión.

Cabe recordar que Trezeguet se incorporó al Al-Riyadh durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Al-Ahly egipcio, tras una única temporada en sus filas.