Compartir Sigue a GOAL en Google

Trey Nyoni, la sensación del Liverpool, ha retado a sus compañeros a demostrar su verdadero carácter ante el Crystal Palace este fin de semana, tras una frustrante noche europea en Estambul. El adolescente hizo historia al convertirse en el segundo goleador más joven del club en la Champions League, pero su logro personal quedó eclipsado por el hundimiento del equipo en los últimos minutos ante el Fenerbahce.

Anuncios

Decepción en Estambul para el Liverpool

El equipo de Andoni Iraola sufrió el miércoles por la noche su primer revés continental de la temporada al caer por 3-2 ante el Fenerbahce en un vibrante encuentro de la Champions League. Pese a ponerse por delante en dos ocasiones gracias a los goles de Nyoni y Alexander Isak, el equipo de la Premier League no pudo conservar su ventaja en el ambiente hostil de Turquía. Mason Greenwood y Archie Brown marcaron los tantos del empate para los locales antes de que Vedat Muriqi diera la vuelta al partido con un cabezazo decisivo.

Nyoni, al hacer balance de una noche de emociones encontradas, admitió que las faltas de concentración resultaron fatales para los visitantes. El joven centrocampista señaló que la intensidad del ambiente influyó mucho en el resultado. «Evidentemente, sabíamos que iba a ser una noche difícil al venir a jugar a Turquía, por el entorno, el público y el ambiente, así que sabíamos que no iba a ser fácil. Estamos decepcionados, por supuesto», declaró el joven en la web oficial del club.

El adolescente habló con franqueza de los errores técnicos que provocaron la derrota y apuntó que, al máximo nivel del fútbol europeo, el rival castiga sin piedad los fallos. «Creo que teníamos el partido controlado y luego sufrimos faltas de concentración en todos los goles que encajamos. A este nivel, los partidos se deciden por pequeños detalles y, si no te concentras, lo pagas», señaló.

Un llamamiento a reaccionar ante el Crystal Palace

El Liverpool no tiene mucho tiempo para lamentarse por su tropiezo europeo, ya que este domingo le espera un importante partido de la Premier League contra el Crystal Palace. Nyoni confía en que la plantilla tenga la fortaleza mental necesaria para dejar atrás la derrota ante el Fenerbahce y volver a ganar en la competición doméstica. El joven cree que una actuación de gran intensidad será fundamental para superar al Crystal Palace y mantener el impulso en la liga.

Anuncios Anuncios

Con la mirada puesta en el próximo fin de semana, Nyoni instó a sus compañeros a estar a la altura del desafío y demostrar de nuevo su calidad. «La mentalidad del equipo es excelente. Evidentemente, el partido anterior y este han sido dos tropiezos, pero un buen equipo se recupera y el domingo tenemos que estar aún mejor que hoy. Creo que, si lo hacemos, podremos ganar», afirmó.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

En busca de la regularidad durante los 90 minutos

Una de las principales frustraciones de Iraola y su cuerpo técnico fue la rapidez con la que el Liverpool dejó escapar las ventajas que tanto le había costado conseguir. Tanto después del primer gol como tras el cabezazo de Isak, el Liverpool permitió que el Fenerbahce volviera a meterse en el partido casi de inmediato. Nyoni cree que aprender a gestionar esos momentos de presión es el siguiente paso lógico para una plantilla que, por lo demás, ha mostrado un gran potencial a lo largo de la presente temporada.

Al hablar de las lecciones tácticas que dejó la derrota en Estambul, Nyoni hizo hincapié en la necesidad de tener un mayor control en los tramos finales de los partidos. «Sí, empezamos muy bien tanto la primera como la segunda parte. Pero el siguiente paso para nosotros como equipo es intentar ser más constantes durante los 90 minutos y conservar las ventajas hasta ganar, algo que hemos hecho a lo largo de la temporada, pero que ahora tenemos que seguir haciendo. Seguimos decepcionados. Es otra lección de la que tenemos que aprender», explicó el canterano.

Anuncios

Un hito histórico para Nyoni

Aunque el resultado fue difícil de encajar, la noche supuso un hito personal para Nyoni. Con su gol, se hizo un hueco en la historia del club de Anfield al convertirse en el segundo jugador más joven en marcar para el Liverpool en la Champions League. Fue un momento de enorme orgullo personal para el futbolista y quienes le apoyan, aunque el marcador final moderó las celebraciones en el vestuario.

El centrocampista dedicó enseguida el gol a su familia y reconoció la importancia del logro pese a la decepción colectiva por el resultado. «Estoy orgulloso, como siempre. Sé que mi familia, que está en casa, está orgullosa. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, así que estoy contento de marcar y conseguir mi primer gol con el Liverpool. Es un día que nunca olvidaré. Aunque hayamos perdido, es un día que nunca olvidaré», comentó.