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Bum, bum: Nicolò Tresoldi vuelve a marcar, aunque los goles del delantero italogermano del Brujas ya no son noticia.

Con sendas asistencias de Vetlesen en los minutos 36 y 61, el futbolista nacido en 2004 firma un doblete en la visita al campo del Malinas, correspondiente a la duodécima jornada de la liga belga. Lemarechal había abierto el marcador en el minuto 32, a pase de Vanaken.

Tras celebrar los goles con su ya habitual festejo junto al banderín de córner, Tresoldi alcanza así los 16 tantos esta temporada con la camiseta del Brujas: 10 en liga, 5 en la Champions League y 1 en la Supercopa belga, además de los 4 que ha marcado con la selección sub-21 de Alemania.

Con contrato hasta junio de 2029, de cara al próximo mercado invernal, Tresoldi figura en la agenda del Milan como alternativa al brasileño Endrick, del Real Madrid.

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Ahora también se sitúa tras sus pasos al Bayern de Múnich, que afronta la lesión de tobillo del delantero centro inglés Harry Kane, operado y de baja durante al menos 3 meses.

A falta de veinte minutos para el 90, el entrenador croata Leko sustituye a Tresoldi por Vermant, que, después del cuarto gol de Siquet, marca el quinto de penalti antes de que Gora Diouf supere a Sommer para anotar el gol del honor de los locales y fijar el definitivo 1-5.

El miércoles por la noche, el Brujas recibe al Liverpool en la Champions League.