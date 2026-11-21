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Bum, bum: Nicolò Tresoldi vuelve a marcar, aunque los goles del delantero italoalemán del Brujas ya no son noticia.

Asistido en ambas ocasiones por Vetlesen, en los minutos 36 y 61, el futbolista nacido en 2004 firma un doblete en el campo del Malinas, en un partido de la duodécima jornada de la liga belga. El marcador se había abierto en el minuto 32 gracias al gol de Lemarechal, a pase de Vanaken.

Con su ya habitual celebración junto al banderín de córner, Tresoldi alcanza así los 16 goles esta temporada con el Brujas: 10 en liga, 5 en la Champions League y 1 en la Supercopa de Bélgica, además de los 4 que ha marcado con la selección sub-21 de Alemania.

Con contrato hasta junio de 2029, de cara al próximo mercado invernal Tresoldi está en la agenda del Milan como alternativa al brasileño Endrick, del Real Madrid.

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Ahora también sigue sus pasos el Bayern de Múnich, que afronta la lesión de tobillo del delantero centro inglés Harry Kane, operado y de baja durante al menos 3 meses.

A veinte minutos de cumplirse los 90, el entrenador croata Leko sustituye a Tresoldi por Vermant.

El miércoles por la noche el Brujas juega en casa contra el Liverpool en la Champions League.