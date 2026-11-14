Tres puestos por decidir, dos cambios seguros y la duda de Calafiori: las decisiones de Mancini para Bélgica-Italia

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Bélgica e Italia se juegan la clasificación para los cuartos de final de la Nations League en su duelo directo. Roberto Mancini tiene muchas dudas sobre la alineación tras perder a dos titulares importantes del partido que ganó ante Francia y hará varios cambios.

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La victoria por 3-1 conseguida en San Siro contra Francia ha dado a Roberto Mancini e Italia el primer puesto provisional del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League 2026/2027. Sin embargo, para clasificarse para los cuartos de final del torneo, Italia deberá evitar la derrota en el duelo decisivo contra Bélgica, previsto para el domingo 15 de noviembre a las 20:45 en el estadio Rey Balduino de Bruselas.



DOS RESULTADOS DE TRES - Para clasificarse, Italia deberá acabar en una de las dos primeras posiciones del grupo. Por ahora es primera, por delante de Francia, aunque ambas tienen 10 puntos, mientras que Bélgica las sigue con 9. Así, Italia puede incluso perder si Francia cae derrotada, y también le sirve el empate contra el equipo dirigido por Van Bommel, independientemente del resultado de los franceses.

En rueda de prensa, Mancini respondió al seleccionador belga, que apuntaba a una actitud prudente de Italia, y dejó claro que su equipo saldrá con una mentalidad muy ofensiva: «No forma parte de nuestra mentalidad quedarnos esperando, entre otras cosas porque existe el riesgo de que todo cambie en un instante y luego no podamos remontar. Siempre jugamos con la idea de ganar, porque el valor es lo que te lleva a hacerlo».

CAMBIAGHI Y FRATTESI, CAMBIOS FORZADOS - Así pues, Mancini apostará por una alineación que, en la medida de lo posible, se parezca a la que jugó contra Francia: un 4-3-3 de partida, con extremos y laterales dispuestos a incorporarse al ataque. Habrá inevitablemente dos cambios forzados, ya que Mancini perdió después del partido tanto a Frattesi (problema muscular) como a Cambiaghi (dolor en el tobillo).

CALAFIORI, PENDIENTE DE EVALUACIÓN - Además de esas dos bajas seguras, Mancini confirmó en rueda de prensa que todavía tiene dudas sobre otro de sus titulares indiscutibles: Riccardo Calafiori. El defensa del Arsenal, ya consolidado como lateral izquierdo también en el esquema de Italia, no está en su mejor momento físico y necesitaría descansar. Será evaluado mañana: «Calafiori es uno de los que tenemos que evaluar».

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LOS FIJOS - Mancini tiene claros los nombres de Donnarumma en la portería (seguirá como capitán pese a su cantada contra Francia), Bastoni (no está sancionado, ya que la amarilla que apareció en pantalla fue un error) y Scalvini en defensa, Barella y Tonali en el centro del campo y Pio Esposito arriba, el gran referente del ataque.

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TRES PUESTOS EN DISPUTA - Las principales dudas son dos: la primera está en el lateral derecho, donde Palestra intenta disputarle el puesto a un Kayode que también se mostró activo en ataque en San Siro. La segunda está en el sustituto de Frattesi: Doumbia lleva ventaja para reemplazarlo puesto por puesto como interior, pero Fagioli gana enteros como mediocentro organizador, opción que desplazaría a Tonali al puesto de interior. La tercera duda afecta al extremo derecho: Vergara está preparado para sustituir a Sebastiano Esposito, que fue titular contra Francia, aunque esta decisión también podría depender de quién sustituya a Cambiaghi.

EL PAPEL DE DIMARCO - La sustitución de Cambiaghi está estrechamente ligada a la presencia o no de Calafiori en el campo, porque Mancini reiteró que lleva tiempo pensando en utilizar a Dimarco como extremo. Si juega el lateral del Arsenal, Dimarco ocupará esa posición, con Vergara en la otra banda, donde tiene más capacidad para el uno contra uno. Si Calafiori no llega, la opción más sólida podría ser retrasar a Dimarco y dejarlo fijo como lateral, con un jugador hábil en el uno contra uno por delante. Vergara pasaría entonces a la izquierda, con Sebastiano Esposito a la derecha, aunque también podría debutar como titular un jugador muy joven como Alphadjo Cisse o Mattia Liberali.

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BÉLGICA-ITALIA: ALINEACIONES PROBABLES



BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Seleccionador: Van Bommel.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Seleccionador: Mancini.