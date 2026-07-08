Tres porteros superan a Ronaldo en regates en el Mundial

Tres porteros del Mundial 2026 superaron en regates a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal.

Ronaldo y Portugal cayeron 1-0 ante España en octavos, el lunes.

Según «whoscored», el luso no completó ni un solo regate en sus cinco encuentros.

Según la fuente, tres porteros lo superaron en regates: Alireza Beiranvand (Irán, 3 regates), Alisson Becker (Brasil, 1) y Fozinha (Cabo Verde, 1).

Irán quedó eliminado en la fase de grupos, Brasil cayó en octavos ante Noruega y Cabo Verde perdió en la ronda de 32 frente a Argentina.

Ronaldo marcó tres goles en este Mundial: dos a Uzbekistán y uno a Croacia.







