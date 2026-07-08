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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tres porteros superan a Ronaldo en regates en el Mundial

Portugal vs España
Portugal
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World Cup
C. Ronaldo
Vozinha
A. Becker
A. Beiranvand
Portugal
España
EE. UU.
Cabo Verde
Brasil
Irán

Grandes dificultades para Don en el Mundial

Tres porteros del Mundial 2026 superaron en regates a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal.

Ronaldo y Portugal cayeron 1-0 ante España en octavos, el lunes.

Según «whoscored», el luso no completó ni un solo regate en sus cinco encuentros.

Según la fuente, tres porteros lo superaron en regates: Alireza Beiranvand (Irán, 3 regates), Alisson Becker (Brasil, 1) y Fozinha (Cabo Verde, 1).

Irán quedó eliminado en la fase de grupos, Brasil cayó en octavos ante Noruega y Cabo Verde perdió en la ronda de 32 frente a Argentina.

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Ronaldo marcó tres goles en este Mundial: dos a Uzbekistán y uno a Croacia.



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