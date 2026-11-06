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Tres personas fueron detenidas por lanzar objetos al terreno de juego mientras los aficionados del Manchester United protestaban contra los propietarios del club durante la victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League el martes. Desde la grada Stretford End llovieron pelotas de tenis cuando el equipo de Michael Carrick perdía 2-0. El partido se detuvo mientras los jugadores las retiraban, antes de una emocionante remontada en la segunda parte.

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Los aficionados del Manchester United protestan contra los Glazer con pelotas de tenis y globos

Las protestas comenzaron antes incluso de que echara a rodar el balón. Mientras sonaba el himno de la Champions League, cientos de globos verdes y dorados, los colores utilizados para protestar contra la propiedad del United por parte de la familia Glazer, fueron alzados y rebotaron por las gradas.

Después, en el minuto 20, con el equipo de Gian Piero Gasperini ganando 2-0, los aficionados del Stretford End lanzaron pelotas de tenis verdes al terreno de juego. El partido se detuvo mientras los jugadores del United las retiraban. También se escucharon cánticos contra los Glazer y el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe por todo Old Trafford.

La policía confirma 11 detenciones tras el partido contra la Roma

La Policía del Gran Mánchester ha confirmado a The Athletic que se practicaron 11 detenciones por diversos incidentes durante el partido, tres de ellas por lanzar objetos al terreno de juego. Otras cuatro fueron por delitos de agresión, incluida una agresión a un trabajador de emergencias; dos, por delitos contra el orden público; una, por fraude; y una, por un delito relacionado con drogas.

Los aficionados del United han protestado contra los Glazer a lo largo de los 21 años de vinculación de la familia con el club. Los dos últimos partidos en casa, la derrota por 3-0 ante el Bournemouth y la victoria frente a la Roma, han estado marcados por el enfado con los propietarios, el director deportivo Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada.

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Carrick exige regularidad tras poner fin a la racha sin victorias

El ambiente solo mejoró después del descanso, cuando el United remontó para poner fin a una racha de nueve partidos sin ganar que se remontaba a septiembre. Carrick quiere ahora mucha más regularidad y declaró el viernes: «Tenemos que hacer las cosas mejor durante más tiempo. Hay fases y momentos en ciertos partidos en los que miras, te gusta lo que hacemos y luego echas la vista atrás y piensas qué podríamos mejorar, en qué necesitamos mejorar y qué nos ha faltado.

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«Ha habido determinados momentos, pequeños momentos en los partidos, para los que quizá no hemos estado del todo preparados, y no hemos tomado buenas decisiones. Eso es parte del fútbol. Pero podemos hacerlo. Podemos ser constantes en eso. Y, por supuesto, cuando llegamos en enero y esto no se había hecho antes, o aquello no se había hecho antes, como acabo de decir, todo es posible y podemos ganar más partidos. Pero tenemos que salir a ganárnoslo y asegurarnos de que podemos hacerlo».

¿Qué le espera ahora al Manchester United?

El United vuelve a Old Trafford el domingo, cuando recibirá al Aston Villa en la Premier League a las 16:30, hora del Reino Unido.

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El equipo de Carrick corre el riesgo de llegar al parón de selecciones en puestos de descenso y espera que el apoyo recibido en la segunda parte ante la Roma se mantenga en otro partido de enorme importancia.