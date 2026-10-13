En su primera temporada tras su traspaso de 18 millones de euros procedente del PSV Eindhoven, había marcado tres goles en partidos oficiales hasta octubre, pero desde entonces ha lidiado con lesiones y bajones de forma. Lleva casi exactamente un año sin participar en un gol con el equipo sajón y, en los últimos tres partidos de la Bundesliga, ni siquiera hubo rastro de él.

Bakayoko no estuvo en la convocatoria del Leipzig en los dos partidos anteriores al largo parón de selecciones ni en el primero tras la pausa. Como confirmó ahora el entrenador Martin Demichelis, se trató de una medida disciplinaria.

«Cometió un pequeño error. Pero eso queda entre nosotros. Hemos hablado, el domingo entrenó con normalidad. Ya he olvidado lo que hizo. El asunto está zanjado», dijo el argentino antes del partido de la Liga de Campeones del martes por la noche contra el exclub de Bakayoko.

¿Acabará Johan Bakayoko siendo un fichaje fallido para el RB Leipzig?

Según informa el diario Bild, Bakayoko ya habría llegado tarde en varias ocasiones a compromisos obligatorios en Leipzig. En el RB no se ponen en duda sus cualidades futbolísticas pese al complicado comienzo, pero preocupa la falta de concentración del extremo.

Según esa información, Bakayoko dio otro ejemplo de ello el lunes. Llegó a las instalaciones de entrenamiento del Leipzig en su coche particular y no en el de empresa, por lo que no pudo aparcar en el patio interior del centro de entrenamiento.

Recientemente volvió a quedar patente que el jugador de 23 años atraviesa un punto bajo en una carrera que había comenzado de forma tan prometedora en Eindhoven. Bakayoko no recibe una convocatoria de la selección belga desde noviembre de 2024. Tampoco después del Mundial parece contar, por ahora, para el nuevo seleccionador, Mark van Bommel. No fue convocado para los partidos de la Nations League.

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RB Leipzig: ¿Está Martin Demichelis ya en la cuerda floja?

Durante la ausencia de Bakayoko por motivos disciplinarios, el RB se resarció de su irregular inicio de temporada tras el parón de selecciones y goleó 6-0 al Eintracht Fráncfort. Una victoria contundente que reforzó especialmente la posición de Demichelis, quien supuestamente ya estaba cuestionado.

Antes se había informado de que había inquietud en Leipzig en torno a la continuidad de Demichelis y de que el nombre de Julian Nagelsmann sonaba cada vez más entre bastidores. Pero eso nunca había ocurrido, aclaró recientemente Roger Schmidt, sucesor de Klopp, en el programa Aktuelles Sportstudio de ZDF.

El martes, el equipo sajón buscará enderezar también su desastroso inicio en la Liga de Campeones. En el arranque de la fase de liga cayó 4-1 ante el Como.



