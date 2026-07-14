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Gianluca Prestianni Benfica 2026Getty Images
Bart DHanis

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Tres meses después, Prestianni sigue sufriendo las consecuencias de un «comentario racista» dirigido a Vinícius Jr

Benfica vs Flamengo
Benfica
Flamengo
Amistosos

Gianluca Prestianni no recordará con agrado el amistoso del sábado entre el Benfica y el Flamengo. El argentino fue el blanco de todas las críticas durante el partido.

Durante el encuentro, que acabó 1-2 a favor de los brasileños, el jugador del Flamengo —club donde Vinícius Júnior se formó— le provocó constantemente.

Todo se remonta a abril, cuando Prestianni fue acusado de gritar «mono» con la camiseta tapándole la boca tras un gol de Vinícius Júnior en Lisboa. El delantero del Benfica lo negó de inmediato y habló de un malentendido.

El jugador aclaró que nunca hizo comentarios racistas y que se trató de una confusión. Al parecer, habría dicho «maricón».

La UEFA le dio la razón: no hubo racismo, pero sí seis partidos de sanción por «comentarios homófobos».

Amistosos
Benfica crest
Benfica
BEN
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Serie A
Chapecoense AF crest
Chapecoense AF
CHA
Flamengo crest
Flamengo
FLA


@futtttt__

com racista não tem amistoso, todos com vini jr ✊🏿❤️🖤 #vinijr #flamengo #benfica #prestianni #racismo

♬ La Cheyenne - El De Las R's


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