Tres meses después, Prestianni sigue sufriendo las consecuencias de un «comentario racista» dirigido a Vinícius Jr

Gianluca Prestianni no recordará con agrado el amistoso del sábado entre el Benfica y el Flamengo. El argentino fue el blanco de todas las críticas durante el partido.
Durante el encuentro, que acabó 1-2 a favor de los brasileños, el jugador del Flamengo —club donde Vinícius Júnior se formó— le provocó constantemente.
Todo se remonta a abril, cuando Prestianni fue acusado de gritar «mono» con la camiseta tapándole la boca tras un gol de Vinícius Júnior en Lisboa. El delantero del Benfica lo negó de inmediato y habló de un malentendido.
El jugador aclaró que nunca hizo comentarios racistas y que se trató de una confusión. Al parecer, habría dicho «maricón».
La UEFA le dio la razón: no hubo racismo, pero sí seis partidos de sanción por «comentarios homófobos».