Tres meses de partida de póker por Yannick Carrasco

Quedan tres meses para decidir el futuro de Carrasco: Si el Barça paga, se lo lleva, pero...

El futuro de Yannick Carrasco sigue en el aire. Después de que el Atlético fichase a Memphis Depay por tres millones de euros más otro en variables, el Barça quiso arrancar una cesión del belga hasta final de temporada. Diego Pablo Simeone consideró intocable a Carrasco porque pensaba que sería un jugador clave hasta final de curso, explicó su decisión al belga y el Atlético decidió quedarse al extremo, cuyo contrato termina el 30 de junio de 2024.

Opción de compra por algo menos de 20 millones

Aunque hace meses que todo apuntaba a que Carrasco renovaría por el Atlético de Madrid, el club trasladó una oferta a su agente, que finalmente fue rechazada por su representante, Pini Zhavi, el mismo agente que lleva los asuntos del azulgrana Rober Lewandoswski. Tras el "no" del agente a la oferta de renovación, Atlético y Barça llegaron a un acuerdo. El Barça tendrá una opción de compra por la que, si paga algo menos de 20 millones de euros, podrá fichar a Carrasco. Será el Barça el que decida cuando acabe la temporada si quiere a Carrasco o finalmente prefiere ir a por otros objetivos.

Si el Barça paga, se lleva al belga, aunque tenga otras ofertas, incluso aunque sean superiores

Si el cuadro azulgrana paga esa cantidad, se llevará a Yannick, independientemente de lo que ofrezcan otros equipos, incluso aunque su oferta sea mejor. Así lo pactó con el Atleti. Otra cosa sería que el Barça, inmerso en diferentes problemas económicos y excedido en su "fair play", decida no ejecutar esa opción de compra por Carrasco, que entonces podría verse liberado y poder fichar por otros clubes o incluso, agotar su contrato con el Atlético, que termina el 30 de junio de 2024.

Activar la opción compra, renegociar o...nuevo escenario

Será el Barça el que tenga que decidir. En el Atlético hay mucha calma. Saben que el poder de decisión será azulgrana, y que, si no ponen ese dinero sobre la mesa, entonces se activarán otras opciones de cara al futuro del belga, que sigue estando en el aire. El Barça intentará sentarse en la mesa para renegociar con el Atleti el precio de Carrasco y el Atlético jugará con sus posibilidades. Si no pagan lo pactado y no ejecutan la opción de compra por el precio fijado, se abrirá un nuevo abanico de posibilidades. Quedan tres meses por delante. Barça y Atleti volverán a dirimir una peculiar partida de póker. Cada uno jugará sus cartas lo mejor posible. La pregunta es ¿pagará el Barça o querrá renegociar lo pactado?