Compartir Sigue a GOAL en Google

LaLiga no se ha librado de la oleada de ciberataques que se ha convertido en un fenómeno mundial en los últimos años.

Anuncios

Según el diario «AS», LaLiga confirmó este lunes que fue víctima de este delito entre el 14 y el 16 de noviembre, y que el autor, que logró acceder sin autorización a sus datos, «extrajo datos personales de usuarios registrados en los servicios digitales de LaLiga y de algunos clubes».

LaLiga anunció que su equipo de seguridad ha identificado el origen del ataque.

Y añadió: «El 16 de noviembre, el equipo adoptó todas las medidas necesarias para contener el ataque, detener la extracción de datos y bloquear al atacante. El incidente se limitó a esta plataforma y no afectó al resto de sistemas de LaLiga ni al desarrollo de la competición».

LaLiga sigue evaluando los daños causados por este ciberataque y determinando su alcance completo.

Anuncios Anuncios

Asimismo, aseguró que ha reforzado «la monitorización del sistema para detectar cualquier nuevo intento de ataque y garantizar la máxima seguridad de sus servicios digitales».

Related Topics

El ataque ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y se ha presentado una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación. Los clubes afectados también han sido avisados.

El fenómeno de los ciberataques en los estadios del mundo: una amenaza digital que llama a las puertas del fútbol

Anuncios

Ciberataques: una amenaza digital que llama a las puertas del fútbol

Los ciberataques ya no son simples incidentes técnicos pasajeros que afectan solo a bancos o instituciones gubernamentales. En los últimos años se han convertido en un fenómeno mundial preocupante que tiene en el punto de mira a las grandes organizaciones e instituciones deportivas de todo el mundo.

Anuncios

Con la enorme transformación digital que ha vivido la industria del fútbol, y con ligas, clubes y confederaciones continentales que dependen de infraestructuras en la nube y de plataformas digitales para gestionar las retransmisiones televisivas, la venta de entradas, el análisis de datos técnicos de los jugadores y la protección de contratos de patrocinio valorados en miles de millones de dólares, el deporte más popular del mundo se ha convertido en un objetivo tentador para piratas informáticos y bandas de ciberdelincuentes.

Los objetivos de estos ataques digitales contra el mundo del deporte son variados: desde la extorsión económica mediante programas de secuestro de datos (ransomware) que paralizan los sistemas y bloquean las bases de datos, hasta el robo de información sensible relacionada con traspasos de jugadores, historiales médicos y datos de aficionados y abonados, además de ataques sistemáticos para inutilizar los servidores de retransmisión en directo en horas de máxima audiencia. Todo ello provoca cuantiosas pérdidas económicas y socava la confianza tanto de los aficionados como de los socios comerciales.

Anuncios

El fútbol ha sufrido recientemente una serie de intrusiones destacadas que han hecho saltar las alarmas: ciberataques contra grandes clubes europeos, ataques a plataformas de venta de entradas de grandes torneos e intentos de vulnerar los sistemas digitales de la Premier League y de la UEFA.

Este rápido aumento ha llevado a las instituciones deportivas a replantearse por completo su seguridad y a invertir con fuerza en sistemas de ciberseguridad y cifrado de datos, ya que, en la era del fútbol moderno, proteger los estadios virtuales y las plataformas digitales ya no es menos importante que proteger las gradas y el terreno de juego.