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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Tres clubes saudíes pujan por fichar a Imam Ashour

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La estrella del Al Ahly egipcio se encuentra en una encrucijada tras el Mundial

Los clubes de la Liga Saudí vuelven a mostrar interés en fichar a Imam Ashour, estrella del Al-Ahly egipcio, en el próximo mercado. El jugador brilla con los Faraones en el Mundial 2026.

Actualmente juega con Egipto en el Mundial, donde ya marcó un gol ante Bélgica en la primera jornada, partido que terminó 1-1.

Según el diario saudí Al-Weam, ya tiene sobre la mesa tres ofertas de clubes de ese país para fichar a partir de la próxima temporada.

El rotativo asegura que tres equipos de la Liga Roshen están convencidos de sus cualidades técnicas y de lo que puede aportar.

El centrocampista, de 28 años, tiene contrato con el Al-Ahly por dos temporadas más, pero aún no ha decidido su futuro.

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Según “Al-Weam”, la directiva del Al-Ahly está dispuesta a negociar siempre que la oferta cumpla sus expectativas económicas.

No es la primera vez que recibe ofertas: su constante buen rendimiento con el Al-Ahly y la selección ya despertaron interés en mercados anteriores.

El jugador aplazará su decisión hasta después del Mundial de 2026, mientras los clubes saudíes siguen su evolución con interés.

Egipto cerrará la fase de grupos el sábado ante Irán buscando sellar su pase a eliminatorias.

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