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Loai Mohamed

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Tres cambios y la baja de Marmoush... Salah y Messi lideran las alineaciones de Egipto y Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Salah
L. Messi
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los Faraones recuperan una pieza clave en el centro del campo y Álvarez lidera el ataque del Tango.

Hossam Hassan y Lionel Scaloni, seleccionadores de Egipto y Argentina, han anunciado las alineaciones para el partido de esta tarde en el estadio «Mercedes-Benz» de Atlanta, válido por los octavos de final del Mundial 2026.

En el once inicial destacan las leyendas Mohamed Salah y Lionel Messi, capitanes de Egipto y Argentina, respectivamente.

Hossam deja fuera a Omar Marmoush, del Manchester City, por segunda vez en el torneo; ya había entrado como suplente ante Irán.

El técnico egipcio apuesta por Haitham Hassan en ataque tras su buen rendimiento ante Australia.

Además, regresa Muhannad Lashin al centro del campo tras cumplir sanción.

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Argentina crest
Argentina
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EGY

Scaloni, por su parte, introduce tres modificaciones: Julián Álvarez por Lautaro Martínez en ataque, Nicolás Tagliafico por Facundo Medina en defensa y Leandro Paredes por Tiago Almada en el medio.

A continuación, la alineación completa de Egipto:

Portero: Mostafa Shubair.

Defensa: Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hani, Karim Hafez.

Centrocampo: Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour.

Delanteros: Mostafa Zico, Haytham Hassan, Mohamed Salah.

Por su parte, la alineación de Argentina fue la siguiente:

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Centrocampo: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.

Egipto avanzó tras eliminar a Australia, y Argentina venció a Cabo Verde.

El ganador se medirá en cuartos al vencedor del Suiza-Colombia, que se jugará más tarde.

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