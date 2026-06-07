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David LarrubiaImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Tres años después de descender a la tercera división, el Málaga CF da un paso importante hacia LaLiga

Las Palmas vs Málaga
Las Palmas
Málaga
Segunda Division

El Málaga CF dio el domingo un paso importante hacia el ascenso a LaLiga. Los andaluces ganaron 0-1 a la UD Las Palmas en la ida de las semifinales del play-off. El miércoles se jugará la vuelta.

En 2013 estuvo a punto de llegar a semifinales de la Champions y, con las inversiones adecuadas, aspiraba a consolidarse en la élite nacional.

A partir de entonces osciló en la zona media de la tabla hasta caer a Segunda como colista en 2018.

Durante años el regreso a la máxima categoría pareció imposible; en 2023 el club descendió incluso a la tercera división.

Ascendió de nuevo a LaLiga 2 en 2023/24 y esta campaña acabó cuarto, logrando el pase a los play-offs.

Segunda Division
Málaga crest
Málaga
MAL
Las Palmas crest
Las Palmas
LAS

En esta fase final, el exequipo de Ruud van Nistelrooij, Isco y Santi Cazorla ha arrancado con buen pie: David Larrubia marcó el único gol al cumplirse la primera hora de juego.

Si el miércoles mantiene la ventaja ante su público, Los Boquerones disputarán a finales de este mes la final de los play-offs contra la UD Almería o el CD Castellón. Tras el 1-1 en la ida, el Almería jugará en casa el martes.

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