Trent Alexander-Arnold ve desde el banquillo cómo Fede Valverde marca un golazo jugando de lateral derecho con el Real Madrid

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Trent Alexander-Arnold fichó por el Real Madrid para ser su lateral derecho titular, pero ahora, con Jose Mourinho, ve cómo un centrocampista ocupa ese puesto. El capitán Fede Valverde volvió a jugar ahí en Mestalla y marcó el primer gol ante el Valencia con un potente disparo, mientras que Alexander-Arnold y el fichaje veraniego Denzel Dumfries volvieron a quedarse fuera del once inicial.

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Valverde marca desde el lateral derecho en Mestalla

Valverde jugó de lateral derecho en la visita del Real Madrid al Valencia el sábado, sin Alexander-Arnold ni Dumfries en el once titular de Mourinho. El uruguayo dio la razón a esa decisión en el minuto 28, cuando la barrera bloqueó una falta lanzada por Kylian Mbappe y el balón volvió rodando hasta el capitán del Real Madrid.

Valverde controló el balón a unos 20 metros de la portería y lo envió a la red con un potente disparo raso. Arda Guler amplió la ventaja ocho minutos después y los visitantes se fueron al descanso con un 0-2 a favor.

El capitán destaca en una posición poco habitual

La actuación de Valverde fue mucho más que su gol. Según Sofascore, tocó el balón 32 veces en la primera parte, completó 26 de sus 29 pases y nadie consiguió superarlo en el regate, mientras el Real Madrid disfrutaba de un 75 % de posesión.

Fue la señal más reciente de que el experimento de Mourinho se ha convertido en un plan consolidado. Valverde jugó por primera vez de lateral derecho en la victoria por 1-0 ante el Villarreal el mes pasado y desde entonces también ha sido titular en esa posición frente al Sevilla, el RB Leipzig y el Barcelona, además de en Mestalla.

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Alexander-Arnold se queda sin minutos

El cambio ha perjudicado sobre todo a Alexander-Arnold. El internacional inglés solo ha disputado 435 minutos en todas las competiciones esta temporada, con apenas cuatro titularidades en LaLiga, y no salió del banquillo en los tres últimos partidos del Real Madrid en la Champions League.

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Su única titularidad desde el partido ante el Villarreal llegó en la victoria por 0-3 en el campo del Racing de Santander, cuando Valverde fue baja por molestias musculares. Es un descenso pronunciado para un jugador que disputó 30 partidos la temporada pasada pese a una serie de lesiones, mientras que Dumfries también ha perdido su puesto apenas unos meses después de llegar.

¿Qué les espera a los laterales relegados al banquillo?

El Real Madrid había ganado siete partidos seguidos en todas las competiciones antes del inicio del encuentro, así que Mourinho tiene pocos motivos para cambiar un equipo que gana. En la rueda de prensa previa al partido ante el Racing, insistió: «Al final, todos jugarán».

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Alexander-Arnold puede contar con Inglaterra. Thomas Tuchel lo dejó fuera de su convocatoria para el Mundial, pero desde entonces ha vuelto a citarlo, y disputó los 90 minutos en las dos victorias ante la República Checa durante el último parón de selecciones. Inglaterra se enfrenta a Croacia el jueves.