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Trent Alexander-Arnold no tiene intención de dar la espalda al Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de enero, pese a atravesar una etapa difícil en la capital española. El internacional inglés ha visto reducido su tiempo de juego bajo las órdenes de Jose Mourinho, lo que ha desatado intensas especulaciones sobre un posible y emotivo regreso al Liverpool.

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Romano aclara la postura sobre el futuro de Alexander-Arnold

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha tratado de frenar las crecientes especulaciones sobre el futuro de Alexander-Arnold en el Real Madrid. Desde su sonado fichaje procedente de Anfield hace 18 meses, el lateral ha tenido dificultades para reproducir el nivel de talla mundial que lo convirtió en un referente de la Premier League.

Ante los rumores, Romano declaró a DAZN Bet España que, por ahora, las informaciones que vinculan al jugador con una salida en invierno carecen de fundamento. «En las últimas semanas ha habido muchos rumores sobre la posibilidad de que Trent Alexander-Arnold deje el Real Madrid en el mercado de fichajes de enero. Algunas informaciones en Inglaterra apuntaban a un posible regreso al Liverpool. Sin embargo, no hay absolutamente nada en marcha entre Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid y el Liverpool», confirmó Romano, que descartó así un regreso a Merseyside.

Los cambios tácticos de Mourinho alimentan los rumores de salida

La llegada de Mourinho al banquillo ha cambiado por completo el panorama para Alexander-Arnold en Madrid. El técnico portugués dio prioridad a la solidez defensiva en verano con el fichaje de Denzel Dumfries, procedente del Inter, y también ha recurrido a la polivalencia de Federico Valverde.

Romano profundizó en la competencia por el puesto: «Trent, obviamente, respeta y quiere al club, pero eso queda en el pasado. Está totalmente centrado en el Real Madrid y no ha habido ningún contacto ni negociación con el Liverpool. También es importante aclarar la situación de Trent en términos más generales. En las últimas semanas, en el Real Madrid, Fede Valverde ha sido el lateral derecho más importante en los partidos decisivos. Puede jugar en el centro del campo o en la banda derecha, así que es un jugador capaz de ocupar varias posiciones».

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Compromiso con el proyecto del Real Madrid

Pese a no haber sido titular en partidos de gran importancia, Alexander-Arnold, según se informa, no está dispuesto a dar por perdida su lucha por triunfar en España. Su actitud en el día a día sigue siendo ejemplar, según fuentes cercanas al club. El jugador está decidido a pelear por su puesto y cree que aún puede contribuir de forma significativa a la lucha del equipo por los títulos en varias competiciones durante la segunda mitad de la temporada.

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«Sin embargo, Trent Alexander-Arnold no se rinde en absoluto. Jugó en uno de los últimos partidos del Real Madrid antes del parón internacional y Jose Mourinho sigue muy contento con él. Cuando Trent está sobre el terreno de juego, su rendimiento siempre es muy bueno. Sus entrenamientos también son del más alto nivel y Mourinho siempre los valora», añadió Romano. Esto apunta a que el técnico sigue apreciando las cualidades técnicas singulares que el inglés aporta a la plantilla.

No se prevé una salida en enero

Getty Images

La postura del Real Madrid parece ser la de mantenerlo en la plantilla para conservar efectivos de cara a la fase decisiva de la temporada. Según se informa, Mourinho no está dispuesto a autorizar ninguna salida importante a mitad de campaña, ya que considera al exjugador del Liverpool una pieza fundamental de sus planes.

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«Estoy seguro de que Trent tendrá oportunidades y sumará más minutos de aquí al final de la temporada. Tampoco hay planes para que se marche en el mercado de fichajes de enero. Mourinho quiere conservar a todos sus jugadores clave hasta el final de la temporada, y Trent Alexander-Arnold es, sin duda, uno de ellos. El Real Madrid quiere seguir siendo competitivo en todas las competiciones, por eso Trent no tiene previsto marcharse. El club también está convencido de que seguirá siendo un jugador muy importante, tanto de aquí al final de la temporada como en el futuro», concluyó Romano. Por ahora, el defensa sigue plenamente centrado en Madrid.